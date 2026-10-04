Le Vietnam se dévoile à Vladivostok lors de sa première Journée en Extrême-Orient russe

​La première "Journée du Vietnam en Extrême-Orient 2026", organisée à Vladivostok, a présenté la culture, la gastronomie, le tourisme et les possibilités de coopération vietnamiennes au public russe.

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Photo : VNA/CVN

La première "Journée du Vietnam en Extrême-Orient 2026" s’est tenue le 3 octobre à Vladivostok, en Russie, réunissant autorités locales, médias, habitants, communauté vietnamienne et amis internationaux autour d’un programme culturel, économique et touristique mettant à l’honneur l’identité vietnamienne.

Organisé par le Consulat général du Vietnam à Vladivostok en coordination avec les autorités municipales, l’événement était présenté comme la première manifestation de ce type organisée dans la région de l’Extrême-Orient russe. Il visait à mieux faire connaître le pays, sa culture et son peuple, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de la culture, de l’économie, du commerce et du tourisme.

À l’ouverture, le consul général du Vietnam à Vladivostok, Nguyên Viêt Kiên, a souligné l’importance particulière de l’Extrême-Orient russe, situé à la porte de l’espace Asie-Pacifique et profondément marqué par l’amitié traditionnelle entre les peuples vietnamien et russe. Il a notamment rappelé que le Président Hô Chi Minh s’était rendu à trois reprises à Vladivostok.

Selon le diplomate, la manifestation devait permettre de "rapprocher le Vietnam des habitants de Vladivostok et de l’Extrême-Orient" à travers la musique, la culture, la gastronomie, les jeux populaires ainsi que la présentation des potentiels économiques et touristiques du Vietnam. Elle devait également contribuer à approfondir l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, tout en mettant en valeur les contributions de la communauté vietnamienne au développement de Vladivostok et de l’Extrême-Orient.

Le programme artistique s’est ouvert par une prestation de tambours interprétée par des étudiants de l’Université fédérale d’Extrême-Orient (FEFU). Le public a ensuite découvert le défilé "Fête de l’áo dài - Couleurs du Vietnam", retraçant l’évolution de cette tenue traditionnelle. Des mannequins vietnamiens et russes ont présenté plusieurs créations, mettant en valeur l’élégance et la grâce de l’áo dài.

D’autres prestations ont illustré la richesse des échanges culturels entre les deux pays. Le public a notamment découvert la danse Cô đôi thượng ngàn, inspirée du culte vietnamien des Déesses-Mères, la chanson Nhớ về Hà Nội (Souvenir de Hanoï), interprétée par la chanteuse d’opéra russe Alina Sakhatskaya, ainsi qu’un ensemble de violons. Une démonstration de Vinh Xuan Quyên, art martial vietnamien, et des danses du lotus et Kalinka ont également rythmé le programme, sous les applaudissements du public.

Après le spectacle, les visiteurs ont pu découvrir plusieurs stands consacrés à la gastronomie vietnamienne, avec notamment du pho, des nems, du banh mi, du café et des fruits séchés. Des jeux et activités traditionnels ont également permis au public de s’immerger davantage dans la culture vietnamienne, notamment la peinture de Dông Hô sur papier traditionnel de la ville de Bac Ninh et la danse aux bambous.

La manifestation a suscité l’intérêt des habitants, des autorités et des médias locaux, ainsi que de la communauté vietnamienne. Pour les organisateurs, ce succès ouvre la voie à une organisation régulière d’activités d’échanges et de coopération, afin de rapprocher davantage le Vietnam des populations de l’Extrême-Orient russe et de contribuer au développement des relations entre le Vietnam et la Russie.

VNA/CVN