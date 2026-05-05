Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur de la Communauté de l’ASEAN

À l’invitation du président des Philippines, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., président de l’ASEAN 2026, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung conduira une délégation de haut niveau pour participer au 48 e Sommet de l’ASEAN, prévu les 7 et 8 mai 2026 à Cebu.

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Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang a souligné que ce sommet, placé sous le thème "Navigating our future, together" (Naviguer ensemble sur notre avenir), revêt une importance particulière. Il s’agit du premier sommet de l’année de présidence philippine. L’année 2026 marque le lancement de la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, accompagnée de plans stratégiques couvrant les quatre piliers politico-sécuritaire, économique, socioculturel et de la connectivité. Ce cadre constituera une orientation clé pour bâtir une ASEAN unie, résiliente et capable de renforcer son rôle central dans la promotion de la coopération et le traitement des enjeux régionaux.

Dans un contexte international instable et imprévisible, marqué notamment par les tensions au Moyen-Orient et des défis croissants tels que la concurrence stratégique, les perturbations des chaînes d’approvisionnement, ainsi que les enjeux de sécurité énergétique et alimentaire, l’ASEAN est confrontée à des pressions accrues. Face à ces défis, les États membres ont renforcé leur coordination afin de préserver la stabilité régionale et soutenir la croissance.

Le 48e Sommet de l'ASEAN offrira aux dirigeants des pays du bloc l’occasion d’évaluer la situation régionale et internationale, de définir des orientations stratégiques et de renforcer la solidarité et la résilience de l’Association. Trois priorités principales seront mises en avant : consolider la cohésion, la résilience et la capacité d’adaptation de l’ASEAN, accélérer la mise en œuvre de la Vision 2045 et des priorités de la présidence philippine, et affirmer le rôle central de l’ASEAN en faveur du multilatéralisme et du respect du droit international.

Pour le Vietnam, la participation du Premier ministre revêt une importance particulière, puisqu’il s’agit de sa première mission à l’étranger et de sa première participation à un sommet de l’ASEAN dans ses nouvelles fonctions. Elle réaffirme la politique étrangère cohérente du Vietnam, caractérisée par l'indépendance, l'autonomie, la résilience, la paix, l'amitié, la coopération et le développement, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures, ainsi que la place prioritaire de l’ASEAN dans sa stratégie extérieure.

Le Vietnam entend contribuer activement au maintien de la paix, de la stabilité et de la cohésion régionale, renforcer la capacité de réponse face aux défis émergents et promouvoir un développement durable pour l’ensemble de la région.

Le Vietnam se concentrera sur trois priorités majeures : promouvoir, avec les pays de l’ASEAN, la mise en œuvre effective des priorités de la présidence 2026 et de la Vision 2045, en vue d’une communauté résiliente, dynamique et centrée sur les populations ; préserver la paix, la sécurité et la stabilité, tout en renforçant le respect du droit international, le multilatéralisme, la cohésion interne et les partenariats ; enfin, contribuer activement aux priorités du sommet, notamment en matière de sécurité énergétique et alimentaire et de protection des citoyens, à travers des initiatives concrètes.

En marge du sommet, le Premier ministre Lê Minh Hung devrait également rencontrer les dirigeants des pays membres de l’ASEAN afin de consolider les relations bilatérales et de promouvoir une coopération plus concrète et efficace.

Cette participation devrait contribuer à affirmer l’image d’un Vietnam actif, responsable et prêt à contribuer à la paix, à la stabilité et au développement durable de l’ASEAN, tout en renforçant sa position et son rôle au sein de la région.

VNA/CVN