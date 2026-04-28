ASEAN : le Vietnam promeut le rôle des jeunes au sein de l’AIPA

Le vice-président du Groupe des jeunes députés de l’Assemblée nationale vietnamienne de la XV e législature, Trinh Xuân An, a participé le 28 avril à la troisième réunion consultative de la conférence des jeunes parlementaires de AIPA (YPA), organisée en ligne par la Chambre des représentants des Philippines en coordination avec le Secrétariat de l’AIPA.

>> Le voyage d’affaires du président de l'AN souligne l’engagement du Vietnam en faveur de l’AIPA et de l’ASEAN

>> L’Assemblée nationale du Vietnam œuvre avec l’AIPA pour matérialiser la vision de l’ASEAN

>> ASEAN : le Vietnam prêt à renforcer les réseaux de femmes parlementaires

Photo : VNA/CVN

Placée sous le thème "Jeunesse de l’ASEAN : renforcer la solidarité et autonomiser des dirigeants prêts pour l’avenir", la réunion a constitué un forum d’échanges permettant aux jeunes parlementaires de partager leurs expériences et de formuler des recommandations concrètes en vue de consolider une Communauté de l’ASEAN résiliente et tournée vers l’avenir.

Au cours des discussions, les participants ont souligné le rôle central de la jeunesse en tant que moteur du développement régional, tout en insistant sur la nécessité de mettre en place des mécanismes efficaces permettant aux jeunes et aux parlementaires de nouvelle génération de contribuer activement à l’élaboration des politiques.

La réunion a également mis en lumière plusieurs initiatives de l’AIPA en faveur de la jeunesse, notamment le Forum des jeunes parlementaires de l’ASEAN (YPA), les programmes AIPA Roadshow et Model AIPA, les stages au Secrétariat de l’AIPA ainsi que le réseau AIPA ConNEXT. Ces initiatives ont attiré plus de 17.000 jeunes dans la région, illustrant l’engagement des institutions parlementaires à préparer la relève.

Les délégués ont par ailleurs partagé des expériences nationales et convergé vers des priorités communes, dont le renforcement de l’éducation et des compétences d’avenir, l’élargissement des opportunités d’emploi, l’amélioration de la santé physique et mentale des jeunes, ainsi que la promotion de leur participation effective aux processus décisionnels.

Dans son intervention, Trịnh Xuân An a souligné que, face aux transformations rapides liées aux technologies, au changement climatique et aux défis de sécurité non traditionnels, il est impératif de placer la jeunesse au cœur des stratégies de développement. Il a réaffirmé que le Vietnam considère les jeunes comme une force pionnière et un pilier essentiel du développement national et régional.

Selon lui, l’Assemblée nationale vietnamienne compte actuellement 99 jeunes députés de moins de 45 ans, représentant près de 20% de ses membres, issus de divers milieux sociaux, ethniques et religieux. Cette génération contribue activement au processus législatif en portant les aspirations et les préoccupations de la jeunesse.

Photo : VNA/CVN

Dans la continuité de ces acquis, le Vietnam prévoit de consolider prochainement le Groupe des jeunes députés de la XVIe législature, afin de renforcer davantage les liens entre le Parlement et les jeunes, tout en assurant une meilleure adéquation entre les politiques nationales et les tendances contemporaines.

Appréciant les initiatives de l’AIPA, Trinh Xuân An a recommandé d’intégrer les perspectives des jeunes dans l’élaboration des lois et l’évaluation des politiques publiques, de favoriser leur participation aux activités de supervision et de consultation, ainsi que d’élargir le dialogue avec les jeunes dans les zones urbaines, rurales, frontalières et reculées.

Il a également plaidé pour un renforcement de la coopération dans les domaines émergents tels que les compétences numériques et l’intelligence artificielle, en lien avec l’éducation, l’éthique de l’IA, la protection des données et la cybersécurité, afin de garantir un accès équitable, inclusif et sûr aux nouvelles technologies.

Enfin, il a réaffirmé que le Vietnam est prêt à coopérer étroitement avec les membres de l’AIPA pour renforcer la solidarité, partager les expériences et développer des initiatives communes, contribuant ainsi à bâtir une ASEAN plus inclusive, dynamique et prête pour l’avenir.

VNA/CVN