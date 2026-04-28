Renforcement du partenariat stratégique et de la connectivité globale entre l’ASEAN et l’UE

Une délégation vietnamienne, conduite par le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a participé à la 25 e réunion des ministres des Affaires étrangères entre ASEAN et l’Union européenne (UE) qui s’est tenue le 28 avril à Bandar Seri Begawan, capitale de Brunei Darussalam, avec la participation des chefs de la diplomatie des pays de l’ASEAN et des 27 États membres de l’UE.

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Photo : VNA/CVN

Les ministres ont exprimé leurs vives préoccupations face aux évolutions rapides et complexes de la situation régionale et mondiale, notamment les conflits en cours, qui affectent profondément l’économie, le commerce, l’énergie et les chaînes d’approvisionnement mondiales. Ils ont souligné l’importance commune de préserver la paix et la stabilité, de renforcer le multilatéralisme et le rôle des Nations unies, de promouvoir le dialogue, la confiance, le respect du droit international et le règlement pacifique des différends, ainsi que de coopérer dans la lutte contre la criminalité transnationale, la cybersécurité et la sécurité maritime.

Sur la base des progrès récents, les deux parties sont convenues d’intensifier leur coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, des infrastructures et de la connectivité numérique. Elles ont également décidé d’accélérer la mise en œuvre de l’Accord global de transport aérien ASEAN-UE (CATA), premier accord de ce type entre deux organisations régionales, afin de renforcer les échanges humains et économiques, ainsi que de promouvoir l’économie numérique sur la base du cadre ASEAN en la matière.

Soulignant l’importance d’exploiter pleinement les accords de libre-échange existants, notamment entre l’UE et le Vietnam ainsi que Singapour, les deux parties ont réaffirmé leur objectif à long terme de conclure un accord de libre-échange interrégional ASEAN - UE. Elles ont également convenu de renforcer la coopération dans la lutte contre le changement climatique, la protection de l’environnement, la gestion des catastrophes, la transition verte, le développement durable, l’éducation et les échanges entre les peuples, en s’appuyant sur des initiatives telles que Global Gateway, le programme SCOPE et les initiatives vertes ASEAN - UE.

À l’approche du 50e anniversaire des relations ASEAN - UE en 2027, les deux parties ont décidé de coorganiser un sommet commémoratif à Singapour et d’examiner la possibilité d’élever leur relation au rang de partenariat stratégique global. L’UE a réaffirmé son soutien au rôle central de l’ASEAN dans les mécanismes régionaux et à la construction de la Communauté de l’ASEAN.

Prenant la parole, le ministre vietnamien Lê Hoài Trung a souligné que le Vietnam et l’ASEAN attachent une grande importance au partenariat avec l’UE et soutiennent le renforcement d’une coopération globale, substantielle et efficace. Il a mis en avant les intérêts stratégiques communs et les similitudes entre les deux régions, toutes deux modèles d’intégration régionale réussie, appelant à approfondir la coordination dans un contexte mondial en mutation.

Il a également proposé de renforcer le dialogue stratégique, la compréhension mutuelle et la coopération dans la gestion des défis communs, ainsi que d’explorer de nouveaux domaines de coopération, notamment un accord de libre-échange interrégional, l’accélération de la ratification du CATA et l’adoption d’un cadre de commerce numérique ASEAN-UE d’ici 2026.

À l’issue de la réunion, les participants ont adopté une déclaration conjointe reflétant les discussions et les résultats de cette 25e réunion ministérielle ASEAN - UE.

VNA/CVN