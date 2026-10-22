Le Vietnam promeut une coopération globale avec l’Uruguay

L’ambassadrice du Vietnam en Argentine concurremment en Uruguay, Ngô Minh Nguyêt, a effectué une visite de travail en Uruguay du 20 au 21 octobre, visant à renforcer l’amitié et la coopération bilatérales.

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Photo : VNA/CVN

Au cours de sa visite, la diplomate vietnamienne a rencontré le Groupe d’amitié parlementaire Uruguay - Vietnam, dirigé par le sénateur Sebastian Da Silva, président de la Commission des affaires internationales du Sénat, et a participé à une table ronde ouverte sur les relations bilatérales au sein du Parlement uruguayen.

Lors de cette rencontre, le sénateur Sebastian Da Silva a félicité le Vietnam pour ses réussites en matière de développement économique, réaffirmant que le Groupe d’amitié parlementaire Uruguay - Vietnam s’emploierait à promouvoir la coopération interparlementaire et à contribuer à consolider la solidarité, l’amitié et les liens multiformes entre les deux nations.

Au cours des échanges, l’ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a souligné que le Vietnam et l’Uruguay entretiennent une amitié traditionnelle fondée sur le respect mutuel, la solidarité et une coopération mutuellement bénéfique.

Les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques le 11 août 1993. Au cours des trois dernières décennies, les liens bilatéraux se sont développés de manière constante dans les domaines politique, économique et commercial, ainsi qu’en matière de coordination au sein des instances multilatérales.

Les deux parties ont maintenu des échanges réguliers de délégations et ont tiré parti, avec efficacité, des mécanismes bilatéraux existants, notamment la Commission mixte pour la coopération économique, commerciale et en matière d’investissements. Elles ont également renforcé leur coordination au sein des Nations unies, de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et du Forum de coopération Asie de l’Est-Amérique latine (FEALAC).

La diplomate a exprimé sa gratitude pour la solidarité et le soutien témoignés par le peuple uruguayen au Vietnam, tant durant sa lutte passée pour l’indépendance nationale que dans son processus actuel d’édification du pays. Elle a également salué les contributions des parlementaires uruguayens au renforcement des relations bilatérales.

Elle a exprimé l’espoir que le Groupe d’amitié parlementaire continue de servir de pont essentiel entre les deux nations, en favorisant les échanges de délégations, la coopération interparlementaire, le partage de connaissances législatives, ainsi que la coordination au sein des instances régionales et internationales.

La coopération économique et commerciale demeure l’un des piliers des relations bilatérales. Le commerce bilatéral a bondi de 58,4% en 2025 pour dépasser les 268 millions de dollars, selon l’ambassadeur du Vietnam. Cette dynamique qui se poursuit au premier semestre avec 148 millions de dollars d’échanges commerciaux, en hausse de 21,8% sur un an.

Les structures commerciales des deux pays sont hautement complémentaires : le Vietnam fournit des produits industriels, électroniques et de consommation, tandis que l’Uruguay se distingue par ses atouts dans le domaine des matières premières et des produits agricoles.

Les perspectives de négociations en vue d’un accord commercial préférentiel (ACP) entre le Vietnam et le Mercosur ont constitué un autre point central des entretiens de l’ambassadrice.

L’ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a précisé que le premier cycle de négociations entre le Vietnam et ce bloc commercial sud-américain s’est tenu à Buenos Aires, du 24 au 28 août.

Avec une population de plus de 270 millions d’habitants et un produit intérieur brut (PIB) dépassant les 2.000 milliards de dollars, le Mercosur représente un marché majeur pour le Vietnam, notamment dans les secteurs de l’agriculture et des matières premières.

Photo : VNA/CVN

La diplomate a souligné la forte complémentarité entre les deux économies, ajoutant qu’un accord commercial préférentiel permettrait de réduire les coûts des échanges, de diversifier les sources d’approvisionnement, d’élargir les débouchés commerciaux et de renforcer la résilience face aux fluctuations économiques mondiales.

Par ailleurs, l’ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a réaffirmé le soutien du Vietnam à l’adhésion de l’Uruguay à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

En tant que membre fondateur et président du CPTPP pour l’année 2026, le Vietnam se tient prêt à collaborer étroitement avec l’Uruguay et à soutenir sa candidature, offrant ainsi à ce pays sud-américain des opportunités d’accès aux marchés, d’attraction des investissements et de renforcement des liens économiques avec la région Asie-Pacifique.

Dans le cadre de son déplacement, l’ambassadrice a rencontré le maire par intérim de Montevideo, Justo Onandi, ainsi que des responsables locaux, afin d’explorer des pistes pour développer la coopération à l’échelle infranationale.

Montevideo et Hô Chi Minh-Ville ont signé un accord de jumelage en avril 2023, ouvrant la voie à une coopération dans les domaines du commerce, du tourisme, des sciences et technologies, ainsi que des échanges entre les populations. Cette rencontre a permis d’accélérer la mise en œuvre des engagements pris et de tirer parti des avantages comparatifs de chacune des deux villes.

À cette occasion, l’ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a rendu une visite de courtoisie à Lucia Topolansky, ancienne vice-présidente de l’Uruguay et épouse du défunt ancien président Jose Mujica.

Mme Topolansky a exprimé son admiration pour la lutte du peuple vietnamien en faveur de l’indépendance et de la liberté, ainsi que pour les réalisations remarquables du pays en matière de développement socio-économique et d’intégration mondiale.

Figure influente du Mouvement de participation populaire (MPP) - une force de gauche majeure au sein de la coalition uruguayenne "Front large" (Frente Amplio) - Mme Topolansky a évoqué ses années d’emprisonnement et le moment où elle a appris la libération totale du Sud-Vietnam, le 30 avril 1975.

Elle a souligné que la victoire du peuple vietnamien avait constitué une immense source d’encouragement et d’inspiration pour les militants communistes uruguayens alors emprisonnés, renforçant leur détermination et leur foi dans la poursuite de leur lutte pour leurs idéaux révolutionnaires.

En réponse, l’ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a affirmé que le peuple vietnamien apprécie profondément la solidarité et le soutien inestimable apportés par les forces progressistes uruguayennes, tant durant la lutte pour la libération nationale que dans le processus de développement actuel du Vietnam.

Elle a également exprimé sa haute estime pour l’ancien président Jose Mujica et Lucia Topolansky, figures marquantes de la gauche uruguayenne, saluant leur engagement en faveur de la paix, de la justice sociale, du bien-être public et de la dignité humaine.

Le diplomate a exprimé l’espoir que Topolansky et d’autres dirigeants du MPP continuent de contribuer à approfondir la compréhension mutuelle entre les deux peuples, à élargir la coopération concrète et à hisser l’amitié entre le Vietnam et l’Uruguay vers un stade de développement plus substantiel et plus efficace.

VNA/CVN