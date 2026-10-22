Mobiliser les ressources de la diaspora vietnamienne pour le développement du pays

Dans le cadre de sa visite officielle auprès de l’Union européenne et en Belgique, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse Ngô Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut rang, a rencontré, dans l’après-midi du 21 octobre (heure locale), les cadres et employés des représentations vietnamiennes en Belgique ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne en Europe.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, l’ambassadrice du Vietnam en Belgique et cheffe de la Mission vietnamienne auprès de l’Union européenne, Nguyên Huong Trà, a indiqué que l’Europe comptait actuellement environ 1,5 million de Vietnamiens.

Les représentations vietnamiennes à l’étranger, notamment l’ambassade du Vietnam en Belgique, accordent une grande importance au travail en faveur des Vietnamiens de l’étranger, considéré comme une mission centrale et une priorité absolue, parallèlement à leurs missions diplomatiques. L’ambassade accompagne et soutient régulièrement les associations vietnamiennes dans leurs activités et s’efforce de les aider à élargir leurs réseaux. Elle entend ainsi faire de la représentation diplomatique une véritable "maison du Vietnam", où les membres de la communauté peuvent trouver soutien et assistance chaque fois qu’ils en ont besoin.

Le rôle important de la diaspora

Prenant la parole lors de la rencontre, le dirigeant Tô Lâm a affirmé que les Vietnamiens de l’étranger, en général, et ceux d’Europe, en particulier, avaient toujours été étroitement liés aux différentes étapes du développement national. Leur position et leur réputation ne cessent de se renforcer. Nombre d’entre eux se sont illustrés dans des domaines variés, notamment les affaires, les sciences, les technologies, l’éducation, la santé, la culture et les arts.

Photos : VNA/CVN

Il a souligné que le Parti et l’État mobilisaient actuellement toutes les ressources nécessaires pour créer de nouveaux moteurs de croissance et atteindre les objectifs fixés pour 2030 et 2045. Pour y parvenir, il est essentiel de conjuguer les forces endogènes et les ressources internationales, tout en valorisant la grande union nationale, qui rassemble plus de 100 millions de Vietnamiens vivant dans le pays et 6,5 millions de compatriotes résidant, étudiant ou travaillant à l’étranger.

Il a salué l’initiative d’organiser la Conférence mondiale des Vietnamiens de l’étranger, dont la cinquième édition se tiendra à Hanoï du 17 au 20 décembre 2026. Il a souligné que cet événement constituerait une occasion de rassembler et de renforcer les liens entre les Vietnamiens du monde entier, exprimant le souhait de rencontrer et d’échanger avec ses compatriotes à cette occasion.

Photo : VNA/CVN

Il a également indiqué que le Bureau politique venait de publier la Résolution N°23 sur le travail en faveur des Vietnamiens de l’étranger. Le Parti et l’État continueront à perfectionner le cadre institutionnel ainsi que les mécanismes et politiques afin de les rendre plus cohérents, plus souples et plus novateurs, permettant ainsi aux Vietnamiens de l’étranger de participer plus activement à la vie économique et sociale du pays et de devenir des partenaires à part entière de son développement.

Le dirigeant vietnamien a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de renforcer de manière proactive les liens avec la diaspora et de créer un environnement favorable à sa participation aux investissements, à la recherche, au transfert de technologies et aux efforts de développement national.

Il a enfin souligné que les représentations vietnamiennes à l’étranger devaient constituer un appui fiable pour les communautés vietnamiennes, protéger leurs droits et intérêts légitimes et servir de passerelle avec le pays, notamment en favorisant des programmes et des projets de coopération concrets et utiles.

VNA/CVN