Le Vietnam et l'UE s'engagent à approfondir leur partenariat

Le 21 octobre à Bruxelles, en Belgique, le ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE), Lê Hoài Trung, a rencontré la vice-présidente de la Commission européenne, Haute Représentante de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Kaja Kallas.

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Photo : VNA/CVN

Il a remercié la Haute Représentante Kaja Kallas et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) pour leur coordination étroite, active et efficace dans la préparation et l'organisation de la visite officielle auprès de l'UE du secrétaire général du Parti, président Tô Lâm, soulignant que cette visite revêt une signification historique, témoignant du niveau de confiance politique de plus en plus profond, ainsi que de l'engagement fort des deux parties à porter les relations de partenariat stratégique global Vietnam - UE à un nouveau palier, de manière toujours plus substantielle et efficace.

Pour sa part, Kaja Kallas a affirmé que l'UE attache de l'importance à ses relations avec le Vietnam, un partenaire prioritaire de l'UE dans la région indopacifique, saluant hautement les réalisations en matière de développement, ainsi que le rôle et le statut croissants du Vietnam dans la région et sur la scène internationale.

Elle a souligné que le Vietnam et l'UE partagent de nombreux points de vue et intérêts dans la promotion du multilatéralisme, le maintien de l'ordre international fondé sur le droit, le soutien au libre-échange, la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation maritime et aérienne, et le règlement pacifique des différends sur la base du droit international.

Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la coordination entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères et le SEAE afin de promouvoir la mise en œuvre efficace des relations de partenariat stratégique global Vietnam - UE ; de maintenir des échanges de délégations, des contacts et des consultations réguliers à tous les niveaux, de valoriser efficacement les mécanismes de coopération existants, tout en réexaminant et en veillant activement à la mise en œuvre des accords et engagements des hauts dirigeants des deux parties.

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Échangeant sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, le ministre vietnamien Lê Hoài Trung a hautement apprécié la Stratégie de coopération de l'UE dans la région indopacifique, affirmant que le Vietnam est prêt à continuer à jouer son rôle de passerelle pour promouvoir un développement approfondi, substantiel et efficace des relations ASEAN - UE, contribuant à renforcer la connectivité entre les deux régions et à promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et le développement durable.

Les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner étroitement au sein des forums régionaux et internationaux, de valoriser les similitudes en matière d'intérêts et de points de vue, de renforcer la coopération sur les questions de sécurité traditionnelle et non traditionnelle, de soutenir le rôle central de l'ASEAN, de prôner la Charte des Nations unies et le droit international, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

VNA/CVN