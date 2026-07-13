Le dirigeant Tô Lâm appelle à moderniser la gestion des établissements pénitentiaires

Le dirigeant Tô Lâm a appelé à renforcer l'application des sciences et des technologies ainsi que la transformation numérique afin de développer un modèle de gestion pénitentiaire moderne, intelligent, sûr et humain.

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Photo : VNA/CVN

À l'occasion du 64e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Police populaire (20 juillet 1962 - 20 juillet 2026), le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Tô Lâm, a effectué, le 13 juillet à Hanoï, une visite de travail au Département de la police chargée de la gestion des établissements pénitentiaires, des centres d'éducation obligatoire et des écoles de redressement, relevant du ministère de la Police.

Lors de cette rencontre, le dirigeant Tô Lâm a salué les résultats obtenus par cette force, tout en exprimant sa compréhension face aux difficultés auxquelles elle est confrontée. Il a souligné que le Parti, l'État et le peuple reconnaissaient les contributions discrètes de ces personnels au maintien de la sécurité, de l'ordre public et de la paix sociale.

Soulignant que l'exécution des peines, la gestion des établissements pénitentiaires, la rééducation et la réinsertion des détenus posait des exigences toujours plus élevées, il a appelé à renouveler en profondeur la conception de l'exécution des peines et des activités de gestion, d'éducation et de réinsertion. Il a demandé de passer d'une logique de simple gestion des détenus à une véritable gestion du processus de réinsertion.

Le dirigeant Tô Lâm a également insisté sur la nécessité de garantir une sécurité absolue dans les établissements pénitentiaires, dans le strict respect de la loi ainsi que des droits de l'homme et des droits des citoyens.Il a également appelé à mieux articuler l'exécution des peines avec la prévention et la lutte contre la criminalité, tout en considérant la réinsertion comme une composante essentielle de ce processus.

Photo : VNA/CVN

Le ministère de la Police est chargé de coordonner avec les ministères, les secteurs, les localités, le Front de la Patrie du Vietnam, les organisations sociopolitiques et les entreprises afin de mettre en place des mécanismes efficaces de soutien à la formation professionnelle, au crédit, à l'emploi, au logement et à l'assistance juridique pour les personnes ayant purgé leur peine.

Le dirigeant Tô Lâm a en outre appelé à renforcer l'application des sciences et des technologies ainsi que la transformation numérique afin de développer un modèle de gestion pénitentiaire moderne, intelligent, sûr et humain.Il a demandé de bâtir une force de police chargée de la gestion des établissements pénitentiaires véritablement intègre, forte, professionnelle, d'élite, moderne et humaine.

Enfin, il a appelé les ministères, les secteurs et les localités à partager la responsabilité avec les forces de sécurité publique dans ce domaine et à renforcer leur coordination afin que les personnes ayant purgé leur peine puissent bénéficier d'un véritable accompagnement lors de leur retour dans la société.

VNA/CVN