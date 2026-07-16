Le Vietnam veut doubler les capitaux mobilisés sur son marché boursier d'ici 2030

Le Vietnam devra mobiliser environ 5,4 millions de milliards de dôngs sur son marché boursier entre 2026 et 2030, soit plus du double des montants levés au cours des cinq années précédentes.

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S'exprimant lors d'un séminaire sur la restructuration des canaux de mobilisation des capitaux, organisé le 15 juillet par le journal "Tài chinh - Dâu tu" (Finance et Investissement), Bùi Hoàng Hai, vice-président de la Commission nationale des valeurs mobilières du Vietnam (State Securities Commission - SSC), a indiqué que l'économie vietnamienne et mondiale continuerait de faire face, en 2026, à d'importants défis extérieurs, notamment en raison des conséquences du conflit au Moyen-Orient.

Malgré ce contexte, le marché boursier vietnamien a maintenu une solide dynamique de croissance. Au 29 mai, la capitalisation boursière atteignait plus de 10.610 milliards de dôngs, soit 82,6% du PIB national estimé pour 2025. Le nombre de comptes-titres a dépassé les 13 millions, atteignant avec plusieurs années d'avance l'objectif national de 11 millions de comptes fixé pour 2030.

Les levées de fonds sur le marché des actions se sont accélérées. Au cours des cinq premiers mois de l'année, les émissions d'actions et les introductions en bourse (IPO) des sociétés cotées et enregistrées ont permis de lever près de 289.500 milliards de dôngs, soit une hausse de 86,5% par rapport à 2025 et un niveau 2,5 fois supérieur à la moyenne des cinq dernières années.

Le marché des obligations d'entreprises a lui aussi poursuivi son redressement. Fin mai, la valeur des obligations cotées atteignait 2,819 millions de milliards de dôngs, soit 21,9% du PIB estimé pour 2025.

Ces résultats confirment le rôle de plus en plus important du marché boursier dans le financement à moyen et long termes de l'économie.

Le Vietnam a par ailleurs franchi une étape importante avec le reclassement de son marché par FTSE Russell dans la catégorie des "marchés émergents secondaires". Cette promotion, qui prendra effet en septembre 2026, devrait renforcer l'attractivité du marché vietnamien auprès des investisseurs internationaux et favoriser l'afflux de capitaux étrangers.

Pour la période 2026-2030, les besoins d'investissement du pays sont estimés à 38 millions de milliards de dôngs, tandis que les ressources budgétaires de l'État ne devraient couvrir que 8,5 millions de milliards, soit environ 20% du total. Les 80% restants devront être financés par les capitaux privés et les investissements internationaux.

Dans ce contexte, la mobilisation de 5,4 millions de milliards de dôngs sur le marché boursier au cours des cinq prochaines années sera déterminante. Cet objectif représente plus du double des montants levés entre 2020 et 2025.

Face aux pressions croissantes sur les finances publiques et à l'approche des limites prudentielles du crédit bancaire, plusieurs experts estiment que la restructuration des canaux de financement constituent désormais une priorité. Le marché boursier est ainsi appelé à jouer un rôle accru en tant que canal de financement efficace de l'économie.

Après plus de trente ans de développement, le marché boursier vietnamien est progressivement devenu une composante essentielle du système financier national, contribuant à une allocation plus efficace des capitaux, à la croissance économique et au renforcement de la compétitivité des entreprises vietnamiennes.

VNA/CVN