La VNA et Saint-Pétersbourg (Russie) renforcent leur coopération en matière de communication extérieure

Une délégation de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), conduite par sa directrice générale, Vu Viêt Trang, s’est rendue le 23 septembre à Saint-Pétersbourg, où elle a eu une séance de travail avec le Comité des relations extérieures de la ville afin de renforcer la coopération en matière de communication extérieure.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre avec Evgueni Grigoriev, président du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, Vu Viêt Trang, également vice-présidente de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti communiste du Vietnam (PCV), a souligné la nécessité de concrétiser les résultats des précédentes rencontres bilatérales.

Les deux parties sont convenues d’établir un cadre de coopération pour l’échange d’informations extérieures et le soutien aux programmes de coopération entre le Vietnam et la Russie. Dans ce cadre, la VNA fournira quotidiennement au Comité russe des informations actualisées via ses portails d’information officiels. Elles se sont également engagées à coordonner leurs efforts pour prévenir et combattre la désinformation, ainsi qu’à se consulter sur l’organisation et la participation à des forums et autres événements d’intérêt commun.

Cet accord facilitera la couverture exhaustive par les journalistes de la VNA des activités de coopération vietnamo-russes à Saint-Pétersbourg, ainsi que la coopération entre la ville russe et cinq provinces et villes vietnamiennes, un nombre qui devrait augmenter à l'avenir.

Saint-Pétersbourg possède une histoire et une culture riches et entretient des relations extérieures étendues avec des partenaires internationaux. Le Vietnam a été désigné par l'administration de la ville comme une priorité en matière de relations extérieures, a déclaré Vu Viêt Trang, soulignant que cela ouvre des perspectives considérables pour une coopération accrue.

La VNA et l'administration de Saint-Pétersbourg ont convenu de renforcer les échanges d'informations, notamment en russe, et de partager et publier sur leurs sites web et plateformes respectifs des informations relatives aux relations vietnamo-russes et aux affaires extérieures de la ville.

La directrice générale de la VNA s'est dite convaincue que cette nouvelle étape de la coopération contribuera directement à préserver et à développer l'amitié traditionnelle et la coopération globale entre les deux pays, et apportera des avantages concrets à leurs populations.

Pour sa part, Grigoriev a souligné que l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique global entre la Russie et le Vietnam ont résisté à l'épreuve du temps et sont restés solides malgré les difficultés, préservant ainsi le patrimoine inestimable des deux peuples.

L'élargissement et l'approfondissement des relations bilatérales constituent un choix stratégique à long terme et une priorité de politique étrangère pour la Russie et le Vietnam, notamment suite aux visites de leurs plus hauts dirigeants, a-t-il déclaré.

Évoquant le nombre et la qualité des événements conjoints organisés chaque année à Saint-Pétersbourg, Grigoriev a indiqué que la communauté vietnamienne de la deuxième ville de Russie avait été officiellement reconnue l’année dernière. Il a également souligné que les études vietnamiennes gagnaient en popularité et se développaient dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur de la ville et du pays, notamment à l’Université pédagogique d’État Herzen, à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg et à l’École supérieure d’économie.

Dans ce contexte, a-t-il ajouté, le développement de la coopération humanitaire, ainsi que le maintien et le renforcement des liens entre les rédactions des principaux médias, les associations professionnelles de journalistes, les archives, les associations d’amitié et d’autres organisations sociales, répondraient aux attentes du public.

La direction du Comité s’est félicitée de l’établissement officiel d’un partenariat avec la VNA, y voyant une étape importante dans les relations bilatérales et une illustration des efforts conjoints visant à contribuer concrètement au renforcement du partenariat stratégique global entre la Russie et le Vietnam.

Plus tôt dans la journée, la délégation de la VNA a visité le Centre culturel Russie - Vietnam de l'Université pédagogique d'État Herzen à Saint-Pétersbourg.

Tatyana Ryboretskaya, vice-rectrice de l'université chargée de la coopération internationale, a déclaré que le Vietnam était un partenaire historique de l'Université Herzen. L'université compte actuellement 13 étudiants vietnamiens et 25 autres devraient s'y inscrire l'année prochaine. L'université accorde une grande importance à l'enseignement du vietnamien. Actuellement, 120 étudiants de son Institut d'études orientales étudient la langue, l'histoire et la culture vietnamiennes.

Forte des résultats de sa coopération avec le Vietnam et de sa contribution aux relations russo-vietnamiennes, l’université a inauguré l’année dernière le Centre culturel Russie - Vietnam. Celui-ci est devenu un espace d’échanges entre les deux cultures, a-t-elle indiqué. L’université entend poursuivre et approfondir ses liens d’amitié avec le Vietnam à travers des projets conjoints dans les domaines de l’éducation et de l’édition.

Elle a également formulé des propositions concrètes en ce sens et a exprimé l'espoir d'un soutien de la VNA pour les activités d'information, de promotion et d'éducation.

Vu Viêt Trang a souligné le fort potentiel de développement de la diplomatie entre les peuples ainsi que de la coopération scientifique, éducative et culturelle. Elle a notamment mis l’accent sur la promotion de la culture et de la langue vietnamiennes auprès du public russe, tant au sein de l’université qu’au-delà. Elle a affirmé que la VNA continuerait d’accompagner et de soutenir, sur le plan de l’information, les activités du centre.

À cette occasion, Vu Viêt Trang a offert au centre plusieurs ouvrages publiés par la VNA, mettant à la disposition des lecteurs russes intéressés par le Vietnam une documentation riche sur le pays et son peuple.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur les perspectives de coopération future.

VNA/CVN