Le Vietnam valorise son partenariat stratégique intégral avec les États-Unis

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à son partenariat stratégique intégral avec les États-Unis et souhaitait, avec l’administration du président Donald J. Trump, poursuivre le développement stable, substantiel, efficace et durable des relations entre les deux pays.

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Dans le cadre de sa participation au débat général de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies et de ses activités bilatérales aux États-Unis, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a reçu, le matin du 21 septembre (heure locale), à New York, l’ambassadeur Jamieson Greer, représentant américain au Commerce (USTR).

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant Tô Lâm a affirmé que la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement constituait l’un des piliers les plus importants des relations entre les deux pays, apportant directement des bénéfices aux entreprises et aux populations et contribuant au développement de chacun des deux pays.

Ces derniers temps, le Vietnam a déployé des efforts pour promouvoir concrètement les activités de coopération et accroître ses achats de biens américains afin de favoriser des relations commerciales plus équilibrées, tout en générant davantage de commandes, d’emplois et de bénéfices directs pour les entreprises et les travailleurs des deux pays.

L’ambassadeur Jamieson Greer, représentant américain au Commerce, a salué l’attention accordée par le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, ainsi que les efforts déployés par le Vietnam pour équilibrer les échanges commerciaux entre les deux pays. Il a également estimé que les deux délégations de négociation avaient déployé beaucoup d’efforts et avaient, à ce jour, réalisé des progrès importants, se rapprochant très fortement d’un accord final.

Une fois signé et mis en œuvre, l’accord commercial réciproque, équitable et équilibré continue d’ouvrir de nouvelles possibilités et opportunités de coopération entre les deux pays, a-t-il estimé.

Le leader du Parti et le chef d'État, Tô Lâm, s’est félicité des résultats très positifs obtenus par les deux parties en vue de parvenir rapidement à la signature de l’accord, qui devrait créer un cadre stable et durable pour les relations économiques, commerciales et d’investissement entre les deux pays.

Tô Lâm a également proposé aux États-Unis d’adopter une approche globale des questions commerciales encore en suspens, notamment celles liées aux enquêtes menées au titre de la Section 301 du Trade Act de 1974 des États-Unis.

Sur cette base, il a souhaité que les deux pays continuent de renforcer leurs activités afin de promouvoir un développement substantiel des relations économiques, commerciales et d’investissement bilatérales, au bénéfice des populations des deux pays.

VNA/CVN