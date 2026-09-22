Le PCV attache de l’importance à ses relations avec le Parti communiste des États-Unis

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a affirmé que le Parti communiste du Vietnam (PCV) attachait de l’importance à ses relations d’amitié traditionnelle avec le Parti communiste des États-Unis, souhaitant que les deux parties continuent de renforcer leurs échanges, de partager leurs expériences et de contribuer à consolider l’amitié et la compréhension entre les peuples des deux pays.

>> L’Association de politique étrangère honore Tô Lâm pour son leadership et sa vision

>> Le haut dirigeant Tô Lâm arrive à New York pour l’AG de l’ONU

>> Le dirigeant Tô Lâm rencontre le président turc Recep Tayyip Erdogan à New York

La déclaration a été faite lors d’une rencontre avec la direction du Parti communiste des États-Unis et des amis américains, organisée dans le cadre de sa participation au débat général de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies et de ses activités bilatérales aux États-Unis, le matin du 21 septembre (heure locale).

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant Tô Lâm a exprimé ses sincères remerciements pour les sentiments d’affection, la solidarité et le précieux soutien apportés au Vietnam par le Parti communiste des États-Unis, ainsi que par plusieurs générations d’amis et de progressistes américains, dans la lutte pour l’indépendance nationale et la réunification du pays d'hier ainsi que dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie d'aujourd'hui.

Les représentants de la direction du Parti communiste des États-Unis se sont dits impressionnés par les réalisations du Vietnam au cours des 40 années de Renouveau (Dôi Moi), l’amélioration des conditions de vie de la population et le rôle et la position croissants du Vietnam sur la scène internationale. Ils ont affirmé leur attachement à l’amitié et à la solidarité avec le Parti, l’État et le peuple vietnamiens, et exprimé le souhait de continuer à promouvoir les échanges et la coopération entre le Parti communiste des États-Unis et le PCV.

Le dirigeant Tô Lâm a fait savoir que le XIVe Congrès national du Parti avait défini de grandes orientations et décisions pour la nouvelle période de développement, avec pour objectif de faire du Vietnam, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur, puis, d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé. Le Vietnam s’attache actuellement à rénover son modèle de développement et à promouvoir le rôle du secteur privé. Parallèlement, le pays poursuit son processus de renforcement et de rectification du Parti et du système politique, de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.

Il a affirmé que le Vietnam restait fidèle à sa ligne de politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autonomie, l’autonomie et la résilience, la paix, l’amitié, la coopération et le développement, tout en poursuivant activement son intégration internationale et en contribuant de manière responsable au règlement des problèmes communs de la communauté internationale.

Le dirigeant vietnamien a souhaité que le Parti communiste des États-Unis et les amis américains continuent de soutenir le développement des relations entre les deux pays et contribuent à aider la communauté vietnamienne aux États-Unis à s’intégrer, à se développer et à jouer son rôle de passerelle d’amitié entre les deux pays.

À cette occasion, il a cordialement invité les dirigeants du Parti communiste des États-Unis à effectuer une visite au Vietnam à un moment opportun.

VNA/CVN