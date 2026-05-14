Nghê An célèbre les 80 ans de l’Appel à la résistance nationale à travers une exposition

Dans le cadre du Festival du Village Sen 2026, le Centre des expositions culturelles et artistiques du Vietnam du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a annoncé, jeudi 14 mai, la tenue d’une exposition intitulée "80 ans de l’Appel à la résistance nationale du Président Hô Chi Minh".

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Photo : VNA/CVN

Cet événement majeur se déroulera du 19 au 23 mai au Musée Nghê An - Xô Viêt Nghê Tinh, marquant une étape importante dans les commémorations du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 - 19 mai 2026).

Placée sous la direction conjointe du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et du Comité populaire de la province centrale de Nghê An, cette manifestation sera organisée par les services de la culture, des sports et du tourisme de plusieurs localités, notamment Nghê An, Diên Biên, Hà Tinh, Gia Lai et la ville de Huê.

Il s’agit d’une activité politique et culturelle d’une profonde signification, visant à honorer la valeur historique intemporelle de l’Appel à la résistance nationale lancé le 19 décembre 1946, tout en réaffirmant la portée idéologique, la solidité politique et la clairvoyance du Parti et du peuple vietnamien dans les moments décisifs de l’histoire nationale.

Les 18 et 19 décembre 1946, sous l’égide du Président Hô Chi Minh, le Comité permanent du Parti communiste du Vietnam se réunissait dans le village de Van Phuc (Hà Dông) pour préparer la longue résistance contre les Français revenus au Vietnam.

Le 19 décembre, à 20h00, Hô Chi Minh lançait un appel solennel à la résistance et invitait le peuple au salut national: "Que tous les Vietnamiens, hommes et femmes, jeunes et vieux, sans distinction de religion, de parti, de nationalité, se dressent, pour combattre les colonialistes français, pour sauver la patrie! Entrez dans la lutte avec tous les moyens dont vous disposez. Que celui qui a un fusil se serve de son fusil, que celui qui a une épée se serve de son épée. Et si l’on n’a pas d’épée, qu’on prenne des pioches et des bâtons! Que chacun mette toutes ses forces à combattre le colonialisme pour sauver la Patrie!"

Ce message a été adressé à tout le peuple pour s’unir et mener une lutte anti-coloniale de longue haleine, avec une volonté de fer : "Plutôt tout sacrifier que de voir le pays se perdre et replonger dans la servitude !".

Photo : BVH/CVN

Le parcours de l'exposition sera conçu pour immerger les visiteurs dans le contexte historique complexe des premières années suivant la Révolution d'Août 1945, une période où la jeune République démocratique du Vietnam devait faire face à des défis multiples menaçant sa survie même.

En complément de l’espace central, des zones d’exposition dédiées aux provinces et villes participantes présenteront des documents inédits sur le Président Hô Chi Minh ainsi que sur les réalisations socio-économiques locales.

Selon les organisateurs, à travers une riche collection de documents, d’images et d’objets, cette initiative contribuera à transmettre aux générations, en particulier aux jeunes, les traditions patriotiques et l’esprit de grande union nationale, tout en nourrissant la fierté nationale et l’aspiration au développement dans le contexte de modernisation du pays.

VNA/CVN