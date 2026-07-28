Le Vietnam et la Lituanie veulent approfondir leur coopération

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Lê Hoài Trung a réaffirmé que le Vietnam attache de l’importance à ses relations avec la Lituanie et souhaite renforcer sa coopération multiforme avec ce partenaire traditionnel et important dans la région nordique et baltique.

Photo : VNA/CVN

Il a proposé de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier de haut niveau, afin de consolider la confiance mutuelle et de créer un nouvel élan aux relations bilatérales. Il a également souligné la nécessité de mettre pleinement en œuvre les accords de coopération existants, de renforcer les liens entre les entreprises et d'élargir la coopération dans des domaines à fort potentiel tels que les technologies financières (fintech), les infrastructures numériques, la cybersécurité, la logistique, l'énergie, les sciences, les technologies et l'innovation. Selon lui, les deux pays devraient également achever rapidement les négociations en vue de la signature des accords sur la prévention de la double imposition et sur l’exemption de visa pour les titulaires de passeports de service.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Kestutis Budrys, a salué les réalisations socio-économiques du Vietnam et son rôle croissant dans la région et sur la scène internationale. Il a affirmé que la Lituanie attache de l’importance à ses relations avec le Vietnam, considéré comme son principal partenaire en Asie du Sud-Est, est prête à servir de passerelle entre le Vietnam, la région baltique et l'Europe. Il a également proposé de renforcer le rôle de "porte d'entrée" des deux pays afin de rapprocher davantage l'ASEAN et l'Union européenne.

Les deux parties ont souligné les perspectives de coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'économie numérique, de l'économie verte, des énergies renouvelables, de la culture, de l'éducation et de la formation.

Les deux ministres ont également procédé à un échange approfondi de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ils sont convenus de renforcer leur coopération aux Nations unies et dans le cadre ASEAN - Union européenne, tout en réaffirmant leur soutien au multilatéralisme et au droit international. Ils ont souligné l'importance de préserver la paix, la stabilité, la sûreté, la sécurité et la liberté de navigation maritime et aérienne, ainsi que de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

VNA/CVN