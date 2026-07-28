Le Vietnam et le Cambodge s'accordent à promouvoir la connectivité de leurs économies

Le Premier ministre Lê Minh Hung a eu une entrevue dans l'après-midi du 28 juillet à Hanoï, avec la présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Khuon Sudary, actuellement en visite officielle au Vietnam.

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Le Premier ministre Lê Minh Hung a affirmé que cette visite revêt une importance majeure, contribuant à consolider la confiance politique et la coopération entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, tout en créant un élan pour accélérer le développement des relations Vietnam - Cambodge.

Photo : VNA/CVN

La plus haute législatrice cambodgienne a félicité le Vietnam pour ses progrès socio-économiques remarquables, qu'elle considère comme une source d'inspiration et une expérience précieuse pour le Cambodge dans son propre développement.

Les deux parties ont affirmé accorder une priorité absolue aux relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale, durable et à long terme entre les deux pays. Selon elles, la confiance politique s'est trouvée renforcée par les visites et réunions de haut niveau, tandis que les échanges économiques, commerciaux, touristiques et culturels se développent continuellement.

Les deux dirigeants se sont entendus sur des mesures précises afin de concrétiser les engagements de haut niveau déjà conclus. Ils ont souligné la nécessité de maintenir des contacts réguliers, de continuer à approfondir la coopération en matière de défense et de sécurité, et de respecter le principe selon lequel aucune force n'est autorisée à utiliser le territoire d'un pays contre l'autre.

Ils ont aussi convenu d'accélérer la démarcation frontalière afin d'édifier une frontière commune de paix, de stabilité, d’amitié, de coopération et de développement, ainsi que de protéger les droits et intérêts légitimes des personnes d’origine vietnamienne au Cambodge.

Par ailleurs, les deux dirigeants ont décidé de promouvoir la connectivité entre les deux économies, en particulier dans les transports, les infrastructures, les télécommunications et les services financiers et bancaires. Ils entendent favoriser l'interconnexion des autoroutes Hô Chi Minh-Ville - Môc Bai et Bavet - Phnom Penh, accélérer la révision des accords existants et la conclusion de nouveaux accords afin de faciliter les échanges commerciaux et la gestion des frontières.

Photo : VNHA/CVN

Les deux pays prépareront également les activités célébrant le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2027.

Répondant à la proposition de la présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne de renforcer la coopération dans les domaines des sciences et des technologies, de l'innovation et de l'attraction des investissements vietnamiens, le Premier ministre Lê Minh Hung a estimé qu'il s'agit de domaines prometteurs dans lesquels les deux pays peuvent se compléter. Il a également convenu d'encourager les entreprises vietnamiennes à accroître leurs investissements au Cambodge.

En ce qui concernent des situations régionale et internationale, les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination et de continuer à se soutenir mutuellement au sein de l'ASEAN, des Nations unies et des mécanismes de coopération sous-régionale du Mékong, de maintenir leurs échanges sur les questions stratégiques d'intérêt commun, de contribuer à la consolidation de la solidarité et du rôle central de l'ASEAN, ainsi que de promouvoir le règlement pacifique des différends sur la base du droit international, afin de contribuer au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région.

VNA/CVN