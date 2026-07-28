L’Assemblée nationale examinera des textes importants en session non ordinaire

L’Assemblée nationale de la XV Ie législature examinera et décidera de 31 contenus importants lors de sa première session non ordinaire qui s’ouvrira le 3 août, a fait savoir mardi à la presse une responsable du Bureau de l’Assemblée nationale.

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La première session non ordinaire tiendra sa réunion préparatoire et sa cérémonie d’ouverture le matin du 3 août et se terminera le 24 août, avec une journée de réserve le 25 août, a annoncé la cheffe de la division de l’information du Bureau de l’Assemblée nationale, Hoàng Thi Lan Nhung.

Photo : VNA/CVN

La session se déroulera en plénière à la Maison de l’Assemblée nationale et sera divisée en deux phases : la première du 3 au 13 août et la seconde du 19 au 24 août. La session devrait durer environ 17 jours ouvrables, a-t-elle précisé à une conférence coorganisée par la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, le Bureau de l’Assemblée nationale, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, et l’Association des journalistes du Vietnam.

L’Assemblée nationale devra se pencher sur 31 questions importantes, notamment l’examen et l’adoption de 15 projets de loi et de 4 projets de résolution; l’examen de 5 autres questions importantes ; l’examen en première lecture de 7 autres projets de loi ; et l’examen d’autres questions relevant de ses compétences, a-t-elle indiqué.

Parmi ces projets de loi, certains reçoivent une attention particulière de l’opinion publique, notamment le projet de loi foncière (amendée), qui devrait être examiné par l’Assemblée nationale lors de sa première session extraordinaire en août 2026, puis être examiné, débattu et adopté lors de sa deuxième session en octobre 2026 ; et le projet de code pénal (amendé), qui devrait être examiné en première lecture lors de sa première session extraordinaire.

Selon le chef adjoint du Bureau de l’Assemblée nationale, Nguyên Van Hiên, la première session extraordinaire de l’Assemblée nationale de la XVIe législature sera convoquée dans un contexte de charge législative très importante et de nécessité impérieuse d’une percée dans le perfectionnement institutionnel.

D’ici la fin de l’année, le gouvernement et les agences centrales devraient soumettre près de 90 projets de loi ; l’Assemblée nationale a donc demandé aux autorités compétentes d’organiser une session extraordinaire, axée principalement sur les travaux législatifs, a-t-il indiqué.

VNA/CVN