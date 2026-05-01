Le Vietnam appelle à une désescalade des tensions au Moyen-Orient

Le ministre-conseiller Nguyên Hoàng Nguyên, représentant permanent adjoint du Vietnam auprès de l’ONU, a réaffirmé la position constante du Vietnam en faveur du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de l’adhésion pleine et entière de la Palestine à l’ONU et de la solution à deux États fondée sur les frontières d’avant 1967, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes de l’ONU.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a exprimé sa profonde préoccupation face à l’escalade des tensions dans plusieurs zones sensibles du Moyen-Orient et a réitéré son soutien à une solution à deux États pour la Palestine.

S’exprimant lors du débat public de haut niveau du Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation au Moyen-Orient et à la question palestinienne, le ministre-conseiller Nguyên Hoàng Nguyên, représentant permanent adjoint du Vietnam auprès de l’ONU, a dénoncé les attaques militaires visant des États souverains, en particulier ceux qui se sont déclarés ne pas être parties au conflit, tout en condamnant les actes hostiles dirigés contre le personnel et les installations de l’ONU.

Le représentant vietnamien a présenté ses condoléances à l’ONU, aux gouvernements concernés et aux familles des Casques bleus tués lors des récentes attaques contre la Force intérimaire des Nations unies au Liban.

Il a souligné que les civils et les infrastructures civiles essentielles doivent être protégés en toutes circonstances, conformément à la résolution 2573 (2021) du Conseil de sécurité de l’ONU.

Le diplomate vietnamien a souligné l’impératif de garantir la sûreté, la sécurité et la liberté de navigation et de survol dans le respect du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Ces exigences constituent non seulement un impératif pour la stabilité au Moyen-Orient, y compris dans la zone du détroit d’Ormuz, mais aussi un enjeu d’intérêt commun pour la communauté internationale, afin d’assurer les approvisionnements énergétiques, la sécurité alimentaire, le commerce et la stabilité économique mondiale, a-t-il souligné.

Il a également appelé la communauté internationale à veiller à ce que les récents événements n’éclipsent pas la question palestinienne. Il a réaffirmé la position constante du Vietnam en faveur du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de l’adhésion pleine et entière de l’État de Palestine comme membre à part entière de l’ONU, et réitérant son appui à la solution à deux États sur la base des frontières d’avant 1967, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes de l’ONU.

Les discussions, présidées par le ministre des Affaires étrangères de Bahreïn dont le pays assurait la présidence tournante du Conseil pour le mois d’avril 2026, ont porté sur les récents développements complexes au Moyen-Orient, notamment à Gaza, en Cisjordanie, au Sud-Liban et dans le détroit d’Ormuz.

Les délégations ont appelé toutes les parties à respecter pleinement le droit international, la Charte des Nations unies et les résolutions pertinentes de l’ONU, à respecter les accords de cessez-le-feu et à intensifier les efforts diplomatiques en vue de mettre fin aux hostilités et d’instaurer une paix durable.

S’agissant du détroit d’Ormuz, les participants ont souligné l’urgence de préserver la sécurité maritime et la liberté de navigation, tout en atténuant les perturbations du commerce mondial, de l’approvisionnement énergétique, de la sécurité alimentaire et de la situation humanitaire.

VNA/CVN