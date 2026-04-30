Le Vietnam préside un séminaire sur l’énergie nucléaire pacifique à l’ONU

Le 29 avril, au siège des Nations unies à New York, à l’occasion de la 11 e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), le Vietnam a présidé un séminaire thématique intitulé "L’atome pour le développement : technologies, capacités et financements pour l’utilisation de l’énergie nucléaire au service des Objectifs de Développement Durable (ODD)".

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Co-parrainé par le Japon, les Philippines, la Belgique, l’Afrique du Sud, le Sénégal, le Kenya, le Zimbabwe et le Guatemala, cet événement a rassemblé plus d’une centaine de délégués des États parties au TNP ainsi que des représentants d’organisations internationales spécialisées dans le domaine nucléaire.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la séance d’ouverture, la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, cheffe de la délégation vietnamienne, a souligné les contributions importantes de l’énergie nucléaire dans des secteurs tels que la santé, l’agriculture, l’industrie, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et l’adaptation au changement climatique. Elle a notamment mis en avant les avancées concrètes du Vietnam en imagerie médicale, dans le dépistage et le traitement du cancer, ainsi que dans la protection phytosanitaire des produits agricoles...

Reconnaissant les contraintes majeures auxquelles sont confrontés les pays en développement en matière d’infrastructures, de capacités techniques et de financements durables, elle a plaidé pour une approche plus équitable visant à réduire les écarts et à garantir un accès effectif des pays du Sud aux applications nucléaires pacifiques.

La vice-ministre a appelé à intensifier la coopération internationale, en insistant sur le soutien nécessaire au renforcement des capacités, à la formation, au transfert de technologies et à la mobilisation de ressources financières pérennes. Elle a affirmé que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) doit assumer un rôle de coordination prépondérant dans la promotion des applications pacifiques, tout en renforçant les synergies entre l’Agence, les institutions financières internationales, les partenaires au développement, ainsi que la coopération Sud-Sud et tripartite.

Lors des débats, le représentant de l’AIEA a suggéré de nouvelles approches dans le cadre du TNP, tout en présentant les programmes de coopération technique de l’Agence. Le Japon a détaillé ses efforts pour soutenir les pays en développement, tandis que la Finlande a insisté sur l’accès aux financements et a proposé les petits réacteurs modulaires (SMR) comme une solution adaptée. Plusieurs pays ont réitéré le rôle pragmatique du nucléaire civil dans le développement durable. Les participants ont unanimement salué l’initiative vietnamienne d’organiser ce séminaire.

Durant son séjour, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a rencontré le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, la Secrétaire générale adjointe de l’ONU et Haute-Représentante pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, ainsi que de hauts diplomates du Japon, de la République de Corée, de Singapour, de la Finlande, de la Pologne, de la Norvège, de la Suède, de la Lettonie et de l’Australie.

Elle a réaffirmé l’importance du multilatéralisme et la nécessité pour les États membres de consolider le TNP autour de trois piliers : non-prolifération, désarmement et utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Ses interlocuteurs ont salué le développement dynamique du Vietnam et son statut de partenaire régional important. Ils ont exprimé leur volonté d’approfondir la coopération bilatérale, tant diplomatique qu’économique, tout en félicitant le Vietnam pour sa présidence de la 11e Conférence d’examen du TNP et en s’engageant à contribuer à son plein succès.

VNA/CVN