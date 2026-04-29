Un membre du Politburo rend hommage au secrétaire général du Parti, Trân Phu

Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a déposé mercredi 29 avril des fleurs et de l’encens sur la tombe du secrétaire général du Parti, Trân Phu, dans la commune de Duc Tho (province de Hà Tinh), à l’occasion du 51 e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 2026).

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Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Des dirigeants des provinces de Hà Tinh et de Nghê An, ainsi que des membres du Comité central du Parti se sont joints à la délégation.

Les délégués ont observé une minute de silence en hommage aux contributions exceptionnelles de Trân Phu, communiste inébranlable et dirigeant éminent du Parti et de la révolution vietnamienne.

Premier secrétaire général du Parti, Trân Phu a consacré sa vie entière à l’œuvre de libération nationale. Son sacrifice et son engagement continuent d’inspirer les communistes et les générations actuelles et futures à œuvrer pour l’édification et la défense de la Patrie vietnamienne socialiste.

Les membres de la délégation ont ensuite déposé des fleurs et de l’encens au monument des héros morts pour la Patrie au cimetière des martyrs de Nâm, dans la commune de Tu My (province de Hà Tinh). Ils y ont exprimé leur profonde gratitude envers ceux qui se sont sacrifiés pour la libération nationale et dans l’accomplissement de nobles missions internationales au Laos.

Ils ont également rendu visite et offert des cadeaux à Nguyên Thi Minh, une Mère Héroïne vietnamienne âgée de 107 ans dont l’unique fils fut mort en 1966 pendant la guerre du Vietnam.

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Exprimant sa profonde gratitude pour les sacrifices de sa famille, le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti a affirmé que le Parti, l’État et le peuple n’oublient jamais et apprécient la contribution des mères héroïnes vietnamiennes, des martyrs, des invalides de guerre et des contributeurs de la révolution.

Il a également souligné la nécessité de continuer à prendre soin des bénéficiaires des politiques sociales et de perpétuer la noble tradition nationale qui consiste à "boire de l’eau et penser à sa source".

VNA/CVN