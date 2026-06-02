Le site de petites annonces Leboncoin a un nouveau patron, Kieren Cooney

Après une période d'intérim, Kieren Cooney succède à Antoine Jouteau à la tête de Leboncoin et prendra ses fonctions fin juin, selon un communiqué de l'entreprise de petites annonces paru le 1 er juin.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'ancien directeur général, Antoine Jouteau, avait quitté ses fonctions fin 2025 "pour se consacrer à de nouveaux projets professionnels", d'après un communiqué d'alors.

Kieren Cooney "rejoint Leboncoin avec plus de 25 ans d'expérience dans le pilotage de stratégies de croissance, de transformation et d’innovation au sein de grands groupes", loue l'entreprise.

Au cours de sa carrière, l'Australien a occupé des fonctions de direction générale dans des groupes de télécommunications tels TPG Telecom, Foxtel ou Vodafone mais aussi de médias comme NBC Co, peut-on lire dans le communiqué du 1er juin.

"Son expertise des plateformes numériques, sa vision stratégique des enjeux liés à l'intelligence artificielle ainsi que sa solide expérience du développement d'activités digitales seront des atouts clés pour accompagner la prochaine phase de croissance et d’innovation" du site, déclare Leboncoin.

Leboncoin est le deuxième site le plus visité en France, derrière l'américain Amazon et avant le chinois Temu, selon le baromètre de Médiamétrie et de la Fevad (Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance) de mars.

La plateforme, qui revendique 31 millions d'utilisateurs uniques chaque mois comprend les marques Leboncoin, Agriaffaires, MachineryZone et Truckscorner, a indiqué Leboncoin, interrogé par l'AFP.

Le groupe a cédé en octobre 2025 l'activité éditoriale de sa marque Argus, qui publie le magazine éponyme, à Meca Media, propriétaire d'autres titres spécialisés, comme Auto Moto.

Il a en revanche conservé la Cote Argus, plateforme qui permet aux utilisateurs de trouver les valeurs de marché et de reprises des voitures en France.

En France, Leboncoin emploie 1.500 personnes, a indiqué l'entreprise qui n'a pas souhaité communiquer son chiffre d'affaires.

AFP/VNA/CVN