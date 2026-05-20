Le Sénat américain approuve la nouvelle ambassadrice au Vietnam

Le Sénat américain a approuvé, le 18 mai après-midi (heure américaine), la nomination de Jennifer Wicks McNamara au poste d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis au Vietnam.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le site web officiel du Sénat américain a indiqué qu'un ensemble de 49 nominations, dont celle d'ambassadrice des États-Unis au Vietnam, a été approuvé par un vote enregistré de 46 voix pour et 43 contre.

Jennifer Wicks McNamara a été nommée par le président Donald Trump pour succéder à Marc E. Knapper, dont le mandat s'est achevé plus tôt cette année. Elle occupe actuellement le poste de directrice du Bureau des nominations présidentielles à la Maison Blanche, fonction qu'elle exerce depuis 2012 et sous quatre administrations américaines.

Forte de plus de 30 ans d'expérience au sein de l'administration fédérale, elle est considérée comme une fonctionnaire chevronnée possédant une expertise approfondie en matière de gouvernance, d'affaires législatives et de politique étrangère.

Au cours de sa carrière au sein du département d'État américain, Jennifer Wicks McNamara a occupé plusieurs postes clés, notamment celui de conseillère principale pour les affaires législatives et publiques auprès du sous-secrétaire d'État à la gestion, et celui d'assistante spéciale du secrétaire d'État adjoint à l'administration.

Elle aurait joué un rôle déterminant dans la modernisation du système de titres diplomatiques du département d'État américain et aurait également participé à la planification des transitions présidentielles.

VNA/CVN