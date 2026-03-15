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Le Premier ministre Pham Minh Chinh vote dans le quartier de Tây Hô

À 0700 le 15 mars, rejoignant près de 79 millions d’électeurs à travers le pays, le Premier ministre Pham Minh Chinh a accompli son devoir civique au bureau de vote n°21 du quartier de Tây Hô, à Hanoï, en participant aux élections des députés de la XVIe législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

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Le Premier ministre Pham Minh Chinh vote dans le quartier de Tây Hô.
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