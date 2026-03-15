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Le président Luong Cuong vote dans le quartier de Hoàn Kiêm à Hanoï

Dans l’atmosphère festive de la journée électorale, le président vietnamien Luong Cuong s’est rendu, dans la matinée du 15 mars, au bureau de vote n°26 du quartier de Hoàn Kiêm, à Hanoï, pour participer à l’ouverture du scrutin et accomplir son devoir électoral lors des élections des députés de la XVIe législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires locaux pour le mandat 2026-2031.

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Le président Luong Cuong vote dans le quartier de Hoàn Kiêm à Hanoï.
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