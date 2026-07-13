Le réseau électrique national dispose de réserves suffisantes malgré une consommation record

Alors que les vagues de chaleur ont porté la consommation d'électricité à des niveaux records, mettant le réseau, notamment dans le Nord, sous forte pression, le ministère de l'Industrie et du Commerce assure que le système électrique national continue de fonctionner de manière sûre et stable grâce au maintien de capacités de réserve suffisantes.

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Photo : VGP/CVN

Lors de la conférence de presse gouvernementale de juin 2026, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a indiqué qu'entre avril et juin 2026, le Vietnam avait connu trois vagues de chaleur intense touchant simultanément les trois régions du pays, entraînant une forte hausse de la demande d'électricité.

Dans ce contexte, le réseau électrique national a enregistré de nouveaux records de consommation. La production totale d'électricité, y compris les installations photovoltaïques en toiture, s'est élevée à 1,206 milliard de kWh, soit une hausse de 18% par rapport à la même période de 2025 et de 8,9% par rapport au précédent record.

La puissance maximale appelée sur l'ensemble du réseau a dépassé 57.537 MW, en progression de 12,9% sur un an et de 5,8% par rapport au record de 2025.

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Une marge de réserve plus réduite dans le Nord

Face à cette forte augmentation de la demande, le vice-ministre a rappelé que le gouvernement et le Premier ministre avaient ordonné la mise en œuvre de mesures destinées à garantir l'approvisionnement en électricité des activités de production, du commerce et des ménages.

Dans le Nord, le Centre national de répartition du système électrique a mobilisé au maximum les capacités de production disponibles. Les centrales hydroélectriques et thermiques au charbon ont été fortement sollicitées afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement. Les importations d'électricité ont également été accrues, tandis que les centrales à gaz ont été exploitées en fonction de la disponibilité du combustible et des besoins du réseau. Les énergies renouvelables ont, elles aussi, été mobilisées dans la limite des capacités d'absorption du réseau.

Malgré des records successifs de consommation, l'approvisionnement en électricité est resté globalement assuré au cours du premier semestre 2026, répondant aux besoins de l'économie et de la population.

Nguyên Sinh Nhât Tân a toutefois souligné que la marge de réserve du réseau, en particulier dans le Nord, s'était sensiblement réduite lors des périodes de forte consommation, la plupart des moyens de production fonctionnant déjà à un niveau très élevé.

Il a néanmoins assuré que les capacités de réserve demeuraient suffisantes pour garantir un fonctionnement sûr, fiable et continu du système électrique national, tout en permettant de faire face à d'éventuels incidents ou à une nouvelle hausse de la demande.

Concernant la révision du Plan directeur de développement de l'électricité VIII, le ministère de l'Industrie et du Commerce a indiqué qu'elle visait à renforcer la sécurité, la résilience et la capacité de réponse du réseau face à une demande en forte croissance.

Le ministère procédera à une nouvelle évaluation de la demande dans les différentes régions, renforcera les capacités de production électrique, notamment dans le Nord, privilégiera les projets susceptibles d'être achevés entre 2027 et 2028 et accélérera la réalisation des lignes de transport d'électricité destinées à renforcer l'alimentation du Nord, à évacuer les excédents de production et à améliorer les interconnexions régionales.

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Par ailleurs, l'ensemble des projets inscrits dans ce plan fera l'objet d'un examen afin de remplacer ou de compléter, par des projets plus réalistes, ceux qui accusent du retard ou n'ont pas encore trouvé d'investisseur. Le développement de centrales solaires et de systèmes de stockage d'énergie, dont les délais de mise en œuvre sont plus courts, sera également encouragé.

Le gouvernement appelle à répercuter la baisse des prix des carburants

Interrogé sur l'approvisionnement en carburants et sur le maintien de prix élevés pour certains biens et services malgré la baisse des prix des carburants, le vice-ministre a indiqué que les autorités avaient pris de nombreuses mesures afin de garantir l'approvisionnement du marché national en toutes circonstances.

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La politique de gestion du marché pétrolier, notamment en matière de fixation des prix, vise à préserver un équilibre entre les intérêts de l'État, des entreprises et des consommateurs.

Selon lui, le gouvernement a adopté plusieurs résolutions et le Premier ministre a publié plusieurs décisions et dépêches officielles afin d'assurer l'approvisionnement du marché et une gestion efficace des prix des carburants. Les ministères concernés, dont celui de l'Industrie et du Commerce, coordonnent leurs actions avec les producteurs, les distributeurs et les commerçants du secteur.

Grâce à ces mesures, l'approvisionnement est resté stable et les prix des carburants ont été maîtrisés. Toutefois, alors que les prix des carburants ont nettement reculé, ceux de certains biens et services demeurent élevés.

Nguyên Sinh Nhât Tân a estimé qu'il convenait de mettre fin aux pratiques consistant à maintenir artificiellement des prix élevés au prétexte des fluctuations du marché. Si les entreprises avaient justifié leurs hausses de prix par l'augmentation du coût des carburants, elles doivent désormais réexaminer leurs tarifs et les ajuster lorsque leurs coûts de production diminuent.

Les consommateurs sont, pour leur part, invités à s'informer auprès des sources officielles, à éviter les achats de précaution dictés par des comportements de foule et à signaler aux autorités toute vente au-dessus des prix affichés, ainsi que toute pratique de rétention de marchandises ou de spéculation.

Thu Huong/CVN