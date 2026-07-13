Chaussure : le Vietnam dépasse la Chine aux États-Unis

Avec près de 12 milliards de dollars de chiffre d’affaires à l’exportation au premier semestre 2026, l’industrie vietnamienne de la chaussure a franchi un cap historique en devenant, pour la première fois, le premier fournisseur du marché américain devant la Chine.

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Photo : VNA/CVN

Face au durcissement des exigences environnementales et aux incertitudes géopolitiques, le secteur engage une profonde transformation afin d’atteindre son objectif de 29 milliards de dollars d’exportations sur l’ensemble de l’année.

Au cours des six premiers mois de 2026, la chaussure a confirmé sa place parmi les cinq principaux produits d’exportation du Vietnam, avec une valeur de 11,949 milliards de dollars, en progression de 0,5% par rapport à la même période de 2025.

Malgré un ralentissement observé sur certains marchés, notamment en Chine et au Japon, les exportations ont retrouvé une dynamique positive à la fin du deuxième trimestre, soutenues par une demande robuste en Europe et aux États-Unis, qui absorbent à eux seuls près de 39% des exportations du secteur.

Les statistiques de la Commission du commerce international des États-Unis confirment cette évolution.

Au premier trimestre 2026, le Vietnam a officiellement dépassé la Chine sur le marché américain, avec 2,47 milliards de dollars d’exportations.

Troisième producteur mondial et deuxième exportateur mondial de chaussures, le Vietnam exporte près de 90% de sa production, ce qui rend cette industrie particulièrement exposée aux chocs extérieurs

.Selon le Dr. Vo Tri Thanh, directeur de l’Institut pour la stratégie de marque et la compétitivité, le secteur est confronté à une double pression. D’une part, les tensions au Moyen-Orient perturbent les chaînes logistiques et renchérissent les coûts du transport maritime. D’autre part, la montée du protectionnisme et le durcissement des barrières commerciales accentuent l’incertitude qui pèse sur les entreprises.

Dans une structure de coûts où les matières premières représentent jusqu’à 65 % du coût de production, le renforcement de l’autonomie en approvisionnement est devenu un enjeu stratégique. Si les grandes entreprises disposent de capacités de stockage leur permettant de mieux absorber les chocs, les petites et moyennes entreprises restent particulièrement vulnérables aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Pour réduire cette dépendance, Phan Thi Thanh Xuân, vice-présidente et secrétaire générale de l’Association vietnamienne du cuir, des chaussures et des sacs (Lefaso), plaide pour le développement rapide d’une véritable industrie nationale des matières premières. Elle préconise notamment la création de bourses de matières premières et de réserves stratégiques afin de sécuriser davantage les approvisionnements.

Transition verte, une condition incontournable

Parallèlement, la transition verte s’impose désormais comme une condition incontournable pour accéder aux marchés les plus exigeants, en particulier celui de l’Union européenne, qui applique progressivement des normes plus strictes en matière de traçabilité, de réduction des émissions de carbone et de passeport numérique des produits.

Depuis le début du deuxième trimestre 2026, les principales entreprises du secteur ont ainsi accéléré leurs investissements dans les technologies propres, l’automatisation, la transformation numérique et l’utilisation de matériaux recyclés.

Cette évolution s’accompagne d’une montée en gamme du modèle de production, passant de la simple sous-traitance à la conception et à la fabrication de produits sous marque propre (ODM), afin d’accroître la valeur ajoutée locale et de réduire la dépendance vis-à-vis des investissements directs étrangers, qui représentent encore près de 80% des exportations du secteur.

En s’appuyant sur les 17 accords de libre-échange conclus par le Vietnam, les entreprises diversifient également leurs débouchés vers de nouveaux marchés, notamment l’Inde et le Moyen-Orient.

Enfin, malgré une érosion des marges bénéficiaires, les industriels considèrent que le maintien d’une main-d’œuvre qualifiée demeure un facteur déterminant pour préserver la compétitivité du secteur, soutenir les capacités de production nationales et consolider la position du Vietnam parmi les principaux acteurs mondiaux de l’industrie de la chaussure.

VNA/CVN