Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire clôture sa visite officielle au Vietnam

Le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Patrick Achi, a achevé mercredi sa visite officielle au Vietnam, marquée par des échanges avec les principaux dirigeants vietnamiens et par la volonté des deux parties de faire de la coopération parlementaire un pilier des relations bilatérales, tout en renforçant les partenariats dans plusieurs domaines prioritaires.

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Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Adama Bictogo, a quitté Hanoï mercredi matin 26 août, au terme d’une visite officielle au Vietnam, effectuée du 23 au 26 août sur invitation de son homologue vietnamien, TrânThanh Mân.

Durant son séjour, le chef du Parlement ivoirien s’est recueilli au Mémorial des héros morts pour la Patrie (rue Bac Son) et a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a reçu Patrick Achi. De son côté, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a présidé la cérémonie d’accueil officielle et s’est entretenu avec son homologue ivoirien.

Lors de ces rencontres, les dirigeants vietnamiens ont souligné que cette visite s’inscrivait dans la continuité des activités organisées en 2025 à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1975-2025). Les dirigeants vietnamiens ont proposé de faire de la coopération parlementaire un pilier et un fondement important des relations bilatérales. Ils ont notamment appelé à mettre en œuvre efficacement le mémorandum de coopération entre les deux Assemblées nationales, à étudier rapidement la création de groupes d’amitié parlementaires dans les deux pays et à renforcer le partage d’expériences en matière législative et de contrôle.

Patrick Achi s’est dit heureux de voir les résultats impressionnants obtenus par le Vietnam après seulement 40 années de Renouveau, il a de nouveau souligné que le succès du pays constituait à la fois une source d’inspiration et un modèle auquel les pays africains peuvent aspirer dans leur processus de construction et de développement.

Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale ivoirienne a également souhaité que les deux organes législatifs deviennent un forum régulier de dialogue, d’apprentissage mutuel et de coopération, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la transformation et de l’industrie manufacturière, de la transformation numérique, de l’investissement privé, du développement des ressources humaines et de la mobilisation de financements au service du développement.

Durant sa visite, Patrick Achi et Trân Thanh Mân ont également visité un modèle de développement agricole à Cân Tho. Le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire s’est par ailleurs rendu à l’Académie vietnamienne d’agriculture.

VNA/CVN