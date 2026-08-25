Vietnam - Corée du Sud : renforcer la coopération vers la neutralité carbone

Le Vietnam et la République de Corée entendent renforcer leur coopération dans la transition verte, notamment dans les énergies renouvelables, les technologies propres et les financements verts, afin de transformer leurs engagements en matière de neutralité carbone en actions et projets concrets, contribuant à un développement durable et inclusif.

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Photo : VNA/CVN

Le renforcement de la coopération bilatérale en vue de concrétiser les engagements du Vietnam et de la République de Corée en faveur de la neutralité carbone (Net-Zero) et du développement durable a été au cœur des discussions entre des experts des deux pays, lors du Forum de coopération stratégique intitulé "Promouvoir la transition verte en faveur d’un développement durable dans un nouveau contexte", organisé le 25 août à Hanoï.

Le Forum a été organisé conjointement par l’Association coréenne d’économie (KEA), l’Académie des sciences sociales du Vietnam et le programme KU-GETPPP de l’Université Korea. Il a réuni des décideurs politiques, des scientifiques, des experts et des représentants d’entreprises des deux pays afin de partager leurs expériences et de rechercher des solutions visant à accélérer la transition verte et à renforcer la coopération bilatérale.

Dans son discours d’ouverture, le vice-président de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, le professeur associé et docteur Ta Minh Tuân, a souligné que la transition verte s’inscrivait désormais dans un contexte nouveau et plus complexe. Les engagements climatiques sont de plus en plus étroitement liés aux politiques industrielles, commerciales, d’investissement et technologiques, tandis que les normes vertes exercent une influence croissante sur les chaînes d’approvisionnement et l’accès aux marchés.

Pour le Vietnam, la transition verte constitue un volet important de la transformation du modèle de croissance, qui doit s’appuyer davantage sur les sciences et technologies, l’innovation et les secteurs à forte valeur ajoutée. La République de Corée, quant à elle, dispose d’atouts importants dans les domaines des technologies, de la finance et de l’industrie, ainsi que d’une expérience précieuse dans sa transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Selon Ta Minh Tuân, le Forum poursuit trois objectifs essentiels : renforcer la coopération bilatérale afin de concrétiser les engagements en matière de neutralité carbone et de développement durable ; établir une plateforme de haut niveau pour analyser conjointement les transformations structurelles de l’économie mondiale, optimiser les mécanismes du marché transfrontalier du carbone et mobiliser efficacement les financements verts ; et promouvoir les partenariats public-privé afin de développer les énergies renouvelables, l’économie circulaire et les infrastructures bas carbone.

Les échanges entre décideurs politiques, scientifiques et entreprises devraient ainsi contribuer à jeter les bases de programmes de coopération concrets et efficaces entre les deux pays.

Le professeur Sung Jin Kang, président de l’Association sud-coréenne d’économie et directeur du programme KU-GETPPP de l’Université Korea, a estimé que les secteurs des semi-conducteurs, de l’énergie nucléaire ainsi que des sciences et technologies avancées jouaient un rôle de plus en plus important dans la compétitivité et le développement économique des pays. Ces domaines offrent également de nombreuses possibilités de coopération entre le Vietnam et la République de Corée, notamment à travers le partage d’expériences et le renforcement des échanges entre les experts du secteur énergétique.

De son côté, le professeur Kyung Nam Kim, de l’Institut supérieur de recherche sur l’énergie et l’environnement de l’Université Korea, a souligné la nécessité de renforcer la cohérence et la flexibilité des politiques de réduction des émissions de carbone, en tenant compte des spécificités et du calendrier de transition de chaque secteur.

Il a recommandé de privilégier davantage la commercialisation des technologies, leur déploiement sur le marché, la transformation des infrastructures et l’efficacité mesurable de la réduction des émissions, plutôt que de se concentrer uniquement sur les projets pilotes à court terme ou sur des indicateurs quantitatifs tels que le nombre de brevets.

Évoquant la transition énergétique du Vietnam, le vice-directeur du Département de l’électricité du ministère de l’Industrie et du Commerce, Bùi Quôc Hung, a indiqué que le pays accélérait la restructuration de son mix électrique tout en veillant à garantir la sécurité énergétique. Le Vietnam accorde notamment une attention particulière au développement de sources d’énergie renouvelable, telles que l’éolien et le solaire, afin de répondre aux exigences de la transition verte et de réduire les émissions.

La coopération entre le Vietnam et la République de Corée dans le secteur énergétique s’est renforcée ces dernières années à travers des programmes de formation, des échanges d’experts et des forums spécialisés. Ces activités constituent des passerelles permettant aux deux parties de partager leurs expériences, de renforcer leurs échanges professionnels et de rechercher de nouvelles opportunités de coopération dans les énergies propres et renouvelables, ainsi que dans la lutte contre le changement climatique.

Le représentant du ministère de l’Industrie et du Commerce a affirmé que les autorités vietnamiennes continueraient de perfectionner les mécanismes et politiques, tout en créant un environnement favorable aux investissements et en encourageant la participation des entreprises et des organisations au processus de transition énergétique.

Lors du Forum, les participants ont également discuté de plusieurs questions, notamment les cadres politiques et les stratégies de coopération au niveau local en faveur de la transition vers le Net-Zero, les investissements verts, le transfert de technologies et les initiatives conjointes.

Les échanges ont permis de dégager des pistes visant à transformer progressivement les engagements climatiques des deux pays en actions, programmes et projets concrets, contribuant ainsi à promouvoir une croissance verte, durable et inclusive au Vietnam comme en République de Corée.

VNA/CVN