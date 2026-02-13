Le président de l’AN rend visite et présente ses vœux du Têt à la IXe Région militaire

Le 13 février à Cân Tho, le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, accompagné d’une délégation de l’organe législatif et des autorités locales, a rendu visite, présenté ses vœux du Nouvel An lunaire et offert des cadeaux au Comité du Parti et au Commandement de la IX e Région militaire.

S’exprimant au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président de l’AN a transmis les salutations et les vœux du Nouvel An lunaire du secrétaire général Tô Lâm, du président de la République Luong Cuong et du Premier ministre Pham Minh Chinh à l’ensemble des cadres et soldats des forces armées de la IXe Région militaire.

Il a salué les conseils efficaces de la cette zone militaire auprès aux comités du Parti et autorités locales dans l’accomplissement des missions militaires et de défense, associées au développement socio-économique, ainsi que l’esprit de solidarité et la détermination ayant permis aux forces armées de surmonter les difficultés et d’obtenir des résultats remarquables.

Le président de l’Assemblée nationale a demandé au Comité du Parti et au Commandement de continuer à promouvoir l’unité, d’assurer strictement les effectifs, d’organiser le service de permanence et de garantir la sécurité et la défense nationales durant le Têt traditionnel, tout en perpétuant la tradition des "Soldats de l’Oncle Hô".

Il a également souligné l’importance de la coordination avec le Front de la Patrie du Vietnam et les autorités locales afin de bien mener les actions de protection sociale et permettre à la population de célébrer un Tet chaleureux, sûr et paisible.

Pour l’année 2026, il a exhorté la IXe Région militaire à mettre en œuvre efficacement la Résolution du XIVe Congrès national du Parti, à mener à bien ses missions dans le cadre de l’organisation des élections des députés de la XVIe législature de l’AN et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, et à continuer de contribuer au développement socio-économique ainsi qu’à la défense et à la sécurité dans cette zone clé du Sud.

À cette occasion, le président de l’AN a également informé brièvement de la situation socio-économique nationale en 2025. Malgré de nombreuses difficultés et des catastrophes naturelles complexes, sous la direction du Parti, le pays a enregistré des résultats très importants et globaux, avec une croissance économique de 8,02%, une économie atteignant environ 514 milliards de dollars, un revenu moyen par habitant de 5.026 dollars, dépassant l’objectif fixé, des recettes budgétaires de près de 2,6 millions de milliards de dôngs, les plus élevées jamais enregistrées, 15 indicateurs socio-économiques atteints ou dépassés, un commerce extérieur record d’environ 930 milliards de dollars, et un taux de pauvreté ramené à 1,3%, le plus bas jamais observé.

Au nom du Comité du Parti et du Commandement de la IXe Région militaire, le général de division, Nguyên Xuân Dat, commandant, a remercié le président de l’AN pour sa visite et affirmé la détermination à accomplir avec succès les missions confiées par le Parti et l’État.

