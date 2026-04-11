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Politique
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Le président de l'AN part pour l’IPU-152, des activités en Turquie et une visite officielle en Italie

Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a quitté Hanoï à l’aube du 11 avril pour participer à la 152e Assemblée de l'UIP à Istanbul, mener des activités bilatérales en Turquie et effectuer une visite officielle en Italie du 11 au 17 avril 2026.

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Le président de l’AN du Vietnam, Trân Thanh Mân, et son épouse.
Photo : VNA/CVN

À l’invitation de la présidente de l’Union interparlementaire (UIP), Tulia Ackson, et du secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong, le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a quitté Hanoï à l’aube du 11 avril pour participer à la 152e Assemblée de l'UIP à Istanbul, mener des activités bilatérales en Turquie et effectuer une visite officielle en Italie du 11 au 17 avril 2026.

VNA/CVN

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