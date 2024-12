Le président bulgare et le PM hongrois appellent à la paix en Europe

Lors d'un entretien vendredi 20 décembre à Sofia, le président bulgare Roumen Radev et le Premier ministre hongrois Viktor Orban ont souligné le besoin de restaurer la paix en Europe et de renforcer la coopération bilatérale.

>> Emmanuel Macron plaide pour le retour de la paix en Europe

>> La Bulgarie organisera les élections législatives anticipées le 2 avril

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Félicitant M. Orban pour sa vision du développement de la Hongrie et de l'Europe et son évaluation des défis géopolitiques, M. Radev a déclaré que la Bulgarie partageait la conviction que l'Europe devait donner la priorité à la restauration de la paix par la diplomatie.

"Sans la paix, la sécurité et la durabilité socio-économique sont irréalisables", a déclaré M. Radev, appelant les dirigeants européens à donner la priorité à cet objectif.

Partenaire fiable

Les deux dirigeants ont exploré les opportunités de renforcer la coopération en matière d'investissements, d'industrie et de finance, réaffirmant leur détermination à renforcer les relations pour le bénéfice mutuel des deux nations et de l'Europe dans son ensemble. "Viktor Orban et moi sommes unis dans notre résolution d'assurer que nos relations continuent de se développer avec succès et de manière fructueuse", a dit M. Radev.

Ils ont également appelé à renforcer la collaboration entre les entreprises des deux pays. M. Radev a réaffirmé l'engagement de la Bulgarie à être un partenaire fiable dans le domaine de l'énergie, en se concentrant sur la diversification et la sécurisation de l'approvisionnement en ressources pour l'Europe centrale et orientale.

M. Orban a souligné le rôle stratégique de la Bulgarie dans la sécurisation de l'approvisionnement en gaz vers la Hongrie dans le contexte du conflit actuel en Ukraine. Il a appelé à redynamiser la coopération et à augmenter les investissements bilatéraux.

"Notre objectif est de développer des industries stratégiques, pas seulement dans le domaine de l'énergie, mais aussi dans des secteurs variés, en encourageant les investissements hongrois en Bulgarie et les investissements bulgares en Hongrie", a déclaré M. Orban.

Xinhua/VNA/CVN