Belgique : le Roi prolonge à nouveau la mission de formateur de Bart De Wever

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Roi a une nouvelle fois prolongé la mission de formateur de Bart De Wever. Le bourgmestre anversois et président du parti nationaliste flamand N-VA devra rendre un nouveau rapport au souverain le 7 janvier, a communiqué le Palais à l'issue d'une courte audience d'une demi-heure ce vendredi 20 décembre.

Dans son communiqué, le chef de l’État se fait toutefois insistant : Philippe a indiqué à Bart De Wever qu'il espérait "une percée décisive au début de l’année 2025".

Cette décision vise à donner plus de temps aux négociateurs pour surmonter les obstacles restants et former un gouvernement capable de répondre aux défis actuels. Depuis les élections législatives de juin dernier, la Belgique est sans gouvernement fédéral. Les discussions actuelles se concentrent sur la formation d'une coalition dite "Arizona", regroupant la N-VA, le Mouvement réformateur (MR), Les Engagés, Vooruit et le CD&V.

Les négociations ont abordé des sujets sensibles tels que la migration et la fiscalité, sans parvenir à un accord définitif.

Les prochaines semaines seront cruciales pour la Belgique. Les négociateurs devront intensifier leurs efforts pour parvenir à un accord, non seulement pour former un gouvernement stable, mais aussi pour répondre aux exigences budgétaires de l'Union européenne.

La Belgique doit soumettre à la Commission européenne un projet de plan budgétaire pour 2025, accompagné d'une trajectoire pluriannuelle d'assainissement des finances publiques, incluant des réformes et des investissements.

Xinhua/VNA/CVN