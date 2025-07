Le mois de juin de 2025 a été le 3e plus chaud jamais enregistré

Le mois de juin 2025 a été le troisième mois de juin le plus chaud jamais enregistré, derrière 2023 et 2024, a déclaré mercredi 9 juillet le service Copernicus concernant le changement climatique (C3S), financé par l'UE.

La température moyenne mondiale de l'air à la surface en juin dernier était de 16,46°C, soit 0,47°C au-dessus de la moyenne mensuelle de 1991-2020 et 1,3°C au-dessus du niveau préindustriel de 1850-1900, a indiqué le C3S dans son bulletin mensuel.

La température moyenne en Europe pour le mois était de 18,46°C, ce qui en fait le cinquième mois de juin le plus chaud jamais enregistré. L'Europe occidentale a toutefois connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré, avec des températures moyennes de 20,49°C.

"En juin 2025, une vague de chaleur exceptionnelle a touché une grande partie de l'Europe occidentale, une grande partie de la région ayant subi un stress thermique très important", a indiqué Samantha Burgess, responsable stratégique pour le climat au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme.

Elle a averti que les vagues de chaleur risquaient de devenir "plus fréquentes, plus intenses et d'affecter davantage de personnes à travers l'Europe" dans un monde qui se réchauffe.

Au-delà de l'Europe, des températures supérieures à la moyenne pour le mois de juin ont été observées aux États-Unis, dans le nord du Canada, en Asie centrale et orientale et dans l'ouest de l'Antarctique.

Vague de chaleur marine

La température moyenne mondiale de surface de la mer (SST) en juin, entre les latitudes 60 degrés nord et 60 degrés sud, était de 20,72°C, la troisième plus élevée pour ce mois.

Une vague de chaleur marine "exceptionnelle" s'est développée en Méditerranée occidentale, où les SST quotidiennes ont atteint un pic de 27°C, le niveau le plus élevé jamais enregistré dans la région pour le mois de juin, marquant la plus grande anomalie quotidienne des SST au niveau mondial pour tous les mois, a noté Copernicus.

"La tendance à long terme à la hausse des températures océaniques est évidente à l'échelle mondiale", a estimé Julien Nicolas, un responsable scientifique du C3S. Il a souligné que l'augmentation de la température de surface de la mer constitue une menace croissante pour les écosystèmes marins et la biodiversité, car les océans absorbent environ 90% de l'excès de chaleur causé par le changement climatique induit par l'homme.

M. Nicolas a appelé à une action plus rapide pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la résilience climatique.

"Il est essentiel de réduire les émissions et d'adapter nos villes et nos communautés à un monde où les phénomènes météorologiques extrêmes sont plus fréquents", a-t-il recommandé.

Xinhua/VNA/CVN