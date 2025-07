Un bilan encore plus lourd redouté après les inondations aux Texas

Un bilan encore plus lourd est redouté mercredi 9 juillet après les inondations qui ont déjà fait une centaine de morts au Texas où les chances sont désormais minces de retrouver vivants quelque 170 disparus.

>> Près de 80 morts dans les inondations au Texas, l'espoir de retouver des survivants s'amenuise

>> Au moins 87 morts et des dizaines de disparus à l'entrée du 4e jour des opérations de secours

>> Inondations au Texas : une centaine de morts, 161 personnes manquent à l'appel

Photo : AFP/VNA/CVN

Plusieurs jours après la tragédie, les recherches se sont poursuivies toute la journée dans cet État du sud des États-Unis, frappé par des pluies diluviennes et des crues meurtrières, le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine.

Les sauveteurs ont continué leurs fouilles pour tenter de localiser 173 personnes qui manquent toujours à l'appel et dont la liste "pourrait très probablement s'allonger", selon le gouverneur du Texas, Greg Abbott.

Mardi 8 juillet, il avait indiqué que dans le seul comté de Kerr, 161 personnes étaient "considérées comme disparues", un chiffre fondé sur le nombre de personnes signalées comme disparues par des amis, des proches et des voisins.

Des responsables du comté ont confirmé ce chiffre mercredi 9 juillet, tandis que douze personnes restent introuvables dans le reste de l'État.

"Notre tâche numéro 1 est de retrouver toutes les personnes disparues", a insisté le gouverneur sur X.

"Bien pire"

Au total, au moins 119 décès liés aux inondations ont été recensés dans le centre du Texas, selon les autorités locales.

Le comté de Kerr, le plus durement touché, déplore 95 morts, dont 36 enfants, selon le shérif Larry Leitha.

Parmi ces victimes figurent 27 enfants et moniteurs du camp de vacances chrétien pour filles de Camp Mystic, sur les rives du fleuve Guadalupe, qui accueillait quelque 750 personnes.

Cinq campeurs et un moniteur du camp étaient toujours portés disparus mercredi 9 juillet, selon le shérif Leitha, qui a confirmé qu'un autre enfant, qui n'était pas dans ce centre de vacances, restait introuvable.

Plus de 2.000 sauveteurs, policiers et spécialistes ont convergé vers le lieu de la catastrophe, a-t-il précisé. Des hélicoptères, des drones et des équipes cynophiles sont mobilisés depuis plusieurs jours.

Tout en soulignant les conditions difficiles dans lesquelles travaillent les sauveteurs, au milieu de la boue et des amas de végétation, le responsable de la police de Kerrville, Jonathan Lamb, a raconté comment des centaines de personnes avaient été secourues.

Les policiers ont fait "du porte-à-porte, réveillant les gens" vendredi 4 juillet et, parfois, les "ont sorti par les fenêtres" de leurs habitations ou de leurs caravanes inondées, a-t-il dit aux journalistes.

La tragédie, "aussi horrible qu'elle soit, aurait pu être bien pire", a-t-il ajouté.

"Retour d'expérience"

Photo : AFP/VNA/CVN

Le président Donald Trump doit se rendre au Texas vendredi 11 juillet, une semaine tout juste après la tragédie, accompagné de son épouse Melania.

Lundi 7 juillet, la Maison Blanche a fustigé les critiques selon lesquelles les coupes budgétaires dans les services météorologiques nationaux ont porté atteinte à la fiabilité des prévisions et des alertes.

Lors des conférences de presse, mardi 8 et mercredi 9 juillet, les responsables locaux ont esquivé les questions sur la rapidité des alertes. "Il y aura un retour d'expérience" après l'examen de ce qui s'est passé, a déclaré le shérif Leitha, tout en reconnaissant que "ces questions doivent avoir une réponse".

Les crues subites qui ont frappé la région ont été provoquées par des pluies diluviennes très tôt vendredi, qui ont fait monter les eaux du Guadalupe de huit mètres en seulement 45 minutes, pendant lesquelles il est tombé 225 millimètres de pluie, soit plus d'un quart des précipitations annuelles moyennes.

Les crues soudaines, provoquées par des pluies torrentielles que le sol asséché ne peut absorber, ne sont pas rares.

Mais selon la communauté scientifique, le changement climatique provoqué par l'activité humaine a rendu plus fréquents et plus intenses les événements météorologiques comme les crues ou les sécheresses.

"C'est une zone du Texas qui subit les deux extrêmes du spectre du changement climatique (...) Les sécheresses deviennent plus extrêmes" et "lorsque la pluie arrive, elle provoque ces précipitations plus lourdes, avec une probabilité accrue d'inondations subites", a expliqué Shel Winkley, météorologue.

Dans l'État voisin du Nouveau-Mexique, des pluies torrentielles ont provoqué mardi une crue dans la station montagneuse de Ruidoso, causant la mort d'au moins trois personnes.

AFP/VNA/CVN