Rentrée de France Télévisions : bouger pour ne pas décliner

"Réconcilier" et non fracturer

Cible de critiques et en plein projet de holding pour l'audiovisuel public, France Télévisions entend "contribuer à la réconciliation du pays", a affirmé sa présidente Delphine Ernotte Cunci mardi lors de la conférence de présentation de la rentrée.

Reconduite pour un troisième mandat, la dirigeante a annoncé de nouveaux programmes sur France 3 pour "rapproch(er) les médias des citoyens" : "un rendez-vous quotidien des régions" à midi avec Flavie Flament, et "Sans Filtre" avec Michel Field, une "antenne libre ouverte à tous" en deuxième partie de soirée.

"Nouvelle page" pour l'info avec Salamé

L'ex-coprésentatrice de la matinale de France Inter Léa Salamé arrive aux manettes du 20H de France 2, succédant à Anne-Sophie Lapix. "Je suis un peu impressionnée, il y a un côté cathédrale !", a lancé la journaliste depuis le plateau du JT.

Laurent Delahousse reste aux commandes le week-end.

Toujours côté info, Caroline Roux continue d'animer C dans l'air sur France 5, et pilotera un nouveau format, "Big Bang", pour "essayer là aussi de réconcilier des points de vue opposés", selon Delphine Ernotte Cunci. C'est Aurélie Casse qui présentera C dans l'air les vendredis et samedis.

Ces mouvements sont emblématiques d'un marché des transferts animé comme jamais. "La télévision est en train de crever, par inertie", a justifié le numéro 2 de France Télévisions, Stéphane Sitbon Gomez, qui assume de "renouveler tout le temps".

Le nouveau réveil de "Télématin"

Télématin change encore de tête(s) : Maya Lauqué et Damien Thévenot, qui le pilotaient sur France 2 du vendredi au dimanche, passent en semaine, à la place du duo Flavie Flament - Julien Arnaud (qui part sur BFMTV).

Ces derniers avaient eux-mêmes remplacé en septembre le tandem Marie Portolano - Thomas Sotto.

Les maternelles grandissent

Les maternelles changent de chaîne, de visage et d'horaire. Après 9 ans aux manettes, Agathe Lecaron les cède à Marie Portolano, pour "une version XXL" en fin de journée, selon Mme Ernotte Cunci.

Cette émission emblématique sur la parentalité passe de France 2 à France 4. Agathe Lecaron, elle, hérite d'un autre rendez-vous sociétal, Bel et bien ensemble, tous les jours sur France 2.

Vieille télé, nouveaux usages

Conscient que les jeunes délaissent la télé traditionnelle, France Télévisions se tourne toujours plus vers les réseaux sociaux. France 2 diffusera le 5 octobre la finale du troisième GP Explorer, course de Formule 4 organisée par le youtubeur Squeezie et événement sur les réseaux sociaux.

De même, Slash, la section de la plateforme france.tv dédiée aux jeunes, "va devenir un média social pleinement assumé", selon Mme Ernotte Cunci.

Enfin, après un accord de distribution conclu avec la plateforme Prime Video, le groupe public va "renforcer" son "partenariat avec YouTube" pour y proposer davantage de contenus, afin de toucher les jeunes.

13 novembre, le souvenir

France Télévisions proposera une programmation spéciale pour les dix ans des attentats islamistes du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, qui avaient fait 130 morts. Le choix de Sonia retracera l'histoire de la femme qui avait dénoncé à la police Abdelhamid Abaaoud, chef opérationnel des attentats. Elle vit depuis sous une autre identité.

Egalement au programme, la série Des vivants de Jean-Xavier de Lestrade ("Sambre"), qui retrace l'histoire des otages du Bataclan.

Ca joue

Côté jeux, deux nouveautés sont annoncées : Intuition, animé par Cyril Féraud, et L'anneau, "escape game" dans les Alpes françaises présenté par Laurent Luyat. En revanche, l'emblématique "Questions pour un champion" ne sera plus diffusé que le week-end.

"On a pris le risque de privilégier les nouveautés françaises au détriment des anciens jeux pour nous renouveler", a fait valoir Mme Ernotte Cunci.

Cette décision est aussi guidée par un souci "d'économies" (de 5% sur les programmes hors création et information), a rappelé Stéphane Sitbon Gomez, en disant "comprendre" l'émotion des fans.

