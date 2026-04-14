Le Premier ministre slovaque conclut sa visite officielle au Vietnam

Dans la nuit du 13 au 14 avril, le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a quitté Hanoï, concluant sa visite officielle au Vietnam effectuée du 12 au 14 avril, à l’invitation de son homologue vietnamien, Lê Minh Hung.

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Photo : VNA/CVN

Au cours de son séjour, Robert Fico s’est rendu au mausolée du Président Hô Chi Minh pour lui rendre hommage, et a déposé une gerbe au Mémorial dédié aux Héros morts pour la Patrie, situé rue Bac Son, à Hanoï.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a reçu le chef du gouvernement slovaque et a assisté avec lui au concert d’amitié Vietnam - Slovaquie. Le Premier ministre Lê Minh Hung a, pour sa part, présidé la cérémonie d’accueil officielle et s'est entretenu avec son homologue slovaque. Les deux dirigeants ont également assisté à la signature et à l’échange de six documents de coopération entre ministères, secteurs, organismes et localités des deux pays.

À cette occasion, les deux Premiers ministres ont rencontré la presse des deux pays et annoncé une déclaration conjointe portant sur l’élévation des relations Vietnam - Slovaquie au rang de partenariat stratégique. Ils ont également participé au Forum d'affaires Slovaquie - Vietnam et y ont prononcé des discours.

Lors des réunions et des entretiens, les dirigeants vietnamiens ont chaleureusement accueilli la visite, soulignant qu'il s'agissait de la première visite d'un dirigeant étranger au Vietnam depuis l'élection des nouveaux dirigeants du Parti, de l'État, du Gouvernement et de l'Assemblée nationale. Cette visite a été perçue comme une démonstration éloquente de la bonne volonté et du profond respect de la Slovaquie pour l'amitié traditionnelle entre les deux pays, marquant une étape importante qui ouvre une nouvelle phase de développement plus stable et plus substantielle des relations bilatérales.

Les dirigeants vietnamiens se sont félicités de l'élévation des relations au rang de partenariat stratégique, témoignant du haut niveau de confiance politique entre les deux nations.

Robert Fico a exprimé sa joie de revenir au Vietnam et a remercié les dirigeants et le peuple vietnamiens pour leur accueil chaleureux et respectueux. Il a exprimé sa profonde affection pour le pays et son peuple, saluant l'histoire héroïque de la libération nationale du Vietnam, son développement socio-économique dynamique et son intégration internationale, notamment sa politique étrangère avisée face à la complexité du contexte mondial.

Les deux parties ont convenu de coordonner étroitement la mise en œuvre rapide des accords conclus, en particulier dans des domaines à fort potentiel tels que l’économie et le commerce, la science et la technologie, la défense et la sécurité, l’industrie, les énergies renouvelables, le tourisme, l’agriculture de haute technologie et l’intelligence artificielle.

Elles ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, soulignant l'importance du respect du droit international, de la Charte des Nations unies et des principes fondamentaux des relations internationales, ainsi que du règlement pacifique des différends par le dialogue, la coopération et le respect mutuel.

Elles ont insisté sur le rôle essentiel des échanges entre les peuples comme fondement solide et moteur du renforcement de la compréhension mutuelle, du développement de l'amitié traditionnelle et de l'approfondissement de la coopération globale entre les deux pays.

VNA/CVN