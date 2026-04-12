Le Premier ministre prône une gouvernance moderne et au service des citoyens

Le Premier ministre Lê Minh Hung a assisté, le 12 avril à Hanoï, à la cérémonie marquant le 80 e anniversaire de la Journée traditionnelle des forces de police chargées de la gestion administrative de l’ordre social (18 avril 1946 - 2026).

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Photo : VNA/CVN

Il y a 80 ans, conformément au décret n°23/SL du Président Hô Chi Minh sur la fusion des forces de police, le ministère de l’Intérieur (aujourd’hui ministère de la Police) a promulgué, le 18 avril 1946, le décret n°121/NGĐ définissant les fonctions, les attributions et l’organisation de la "Police nationale du Vietnam". Depuis, le 18 avril est devenu la date traditionnelle de cette force.

Au cours des huit dernières décennies, les générations d’officiers et de soldats ont consenti d’importants sacrifices et obtenu de remarquables résultats, contribuant de manière significative à la protection de la sécurité nationale et au maintien de l’ordre social. Pour ses performances exceptionnelles, la force a été honorée à plusieurs reprises par des distinctions prestigieuses, dont l’Ordre Hô Chi Minh.

À cette occasion, le Premier ministre a remis l’Ordre Hô Chi Minh aux forces de police chargées de la gestion administrative de l’ordre social, ainsi que l’Ordre de la Défense de la Patrie de première classe au Département compétent. Un message de félicitations adressé par le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a été lu lors de la cérémonie.

Dans son discours, Lê Minh Hung a souligné que, durant les périodes de guerre, ces forces ont efficacement assuré la gestion de la population et le maintien de l’ordre, contribuant à la défense de l’arrière et à la libération nationale. Après la réunification du pays, elles ont joué un rôle clé dans la restauration de l’ordre social et la consolidation de la gouvernance étatique.

Dans le contexte du Renouveau et de l’intégration internationale, elles continuent d’affirmer leur rôle central dans la mise en œuvre des politiques de gestion de la sécurité et de l’ordre social, notamment dans les domaines de la gestion de la résidence, de l’identification des citoyens, de la gestion des armes et des secteurs d’activité conditionnels.

Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, la force s’est particulièrement illustrée dans le processus de transformation numérique nationale. La mise en place de la base de données nationale sur la population, le déploiement des cartes d’identité électroniques à puce, ainsi que les systèmes d’identification et d’authentification électroniques ont constitué des avancées majeures.

Selon le chef du gouvernement, ces réalisations ont permis d’instaurer un mode de gestion moderne fondé sur les données, la connectivité et le partage d’informations, contribuant à réduire les formalités administratives, les coûts et les délais, tout en renforçant la transparence et l’efficacité. Elles participent ainsi activement à l’édification d’un gouvernement numérique, d’une société numérique et d’une citoyenneté numérique.

Face aux exigences de la nouvelle phase de développement, le Premier ministre a appelé à poursuivre la mise en œuvre des orientations du Parti et de l’État en matière de sécurité, de transformation numérique, de réforme administrative et de développement scientifique et technologique, en plaçant les citoyens et les entreprises au cœur des services publics.

Il a également insisté sur la nécessité de perfectionner le cadre institutionnel, de lever les obstacles dans la gestion et l’exploitation des données, et d’assurer des données "exactes, complètes, propres, actualisées et partagées".

Par ailleurs, il a appelé à un changement de paradigme, passant d’une logique de "gestion" à une "gouvernance moderne" fondée sur les données, ainsi qu’au renforcement d’une force professionnelle, moderne, maîtrisant les technologies et dotée d’un esprit d’innovation.

Enfin, le chef du gouvernement a souligné l’importance de renforcer la coopération internationale, de maîtriser les technologies avancées, tout en garantissant la cybersécurité, la protection des données personnelles et des secrets d’État.

Exprimant sa confiance, Lê Minh Hung a affirmé que, forte de sa tradition glorieuse, cette force continuera de jouer un rôle de premier plan dans la protection de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre social et le développement durable du pays.

VNA/CVN