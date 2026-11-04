Le Premier ministre réaffirme l’objectif d’une croissance à deux chiffres tout en maîtrisant l’inflation

Le Premier ministre Lê Minh Hung a réaffirmé la détermination du gouvernement à atteindre une croissance à deux chiffres tout en préservant la stabilité macroéconomique, avec pour priorité absolue la maîtrise de l’inflation, conformément aux objectifs fixés par l’Assemblée nationale.

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Photo : Duong Giang/VNA/CVN

En présidant, dans la matinée du 4 novembre, la réunion périodique du gouvernement consacrée à l’évaluation de la situation socio-économique en octobre et au cours des dix premiers mois de l’année, ainsi qu’à la définition des principales tâches et solutions pour la période à venir, le chef du gouvernement a salué les résultats obtenus, tout en soulignant les difficultés à surmonter pour concilier une croissance à deux chiffres et la maîtrise de l’inflation.

Il a notamment pointé le faible taux de décaissement des investissements publics dans certains ministères, organismes, localités et projets d’envergure. Il a également demandé d’accélérer le traitement des projets en suspens et la gestion des biens immobiliers publics excédentaires dans plusieurs localités.

Le Premier ministre a appelé à prendre des mesures concrètes pour soutenir les exportations, réduire le déficit commercial, encourager les investissements privés et lever les obstacles auxquels se heurtent les entreprises. Il a également insisté sur la nécessité d’accélérer le développement des sciences et des technologies, d’améliorer la productivité, de promouvoir de nouveaux secteurs économiques et de poursuivre la simplification des procédures administratives grâce à une meilleure exploitation des données existantes.

La stimulation de la consommation au cours des derniers mois de l’année, ainsi que les questions liées à la santé, à la culture, à l’éducation, à l’emploi et à la protection sociale, doivent également faire l’objet d’une attention accrue.

Réaffirmant la détermination du gouvernement à maintenir une croissance à deux chiffres tout en garantissant la stabilité macroéconomique, le Premier ministre a souligné que la maîtrise de l’inflation demeurait une priorité, conformément aux objectifs fixés par l’Assemblée nationale.

Il a demandé de renforcer la gestion des prix et la stabilisation du marché. Le Comité de pilotage chargé de la gestion des prix devra travailler en étroite coordination avec les localités où la hausse de l’indice des prix à la consommation (IPC) au cours des dix premiers mois dépasse la moyenne nationale, notamment les grandes villes.

Les autorités devront également suivre de près les perspectives de croissance pour les derniers mois de l’année et déployer des mesures destinées à stimuler la consommation, le tourisme, les échanges commerciaux et les activités de promotion commerciale à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Concernant les investissements publics, le Premier ministre a demandé de réexaminer les projets dont l’avancement est lent et de réaffecter les capitaux correspondants à ceux présentant de meilleures capacités de décaissement, afin d’atteindre 100 % du plan d’investissement public assigné.

Il a également insisté sur la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des grands projets, notamment en matière de libération des terrains et d’approvisionnement en matériaux de construction.

Le Premier ministre a chargé le ministère des Finances de suivre de près l’évolution des prix et d’actualiser les scénarios d’inflation. De son côté, la Banque d’État du Vietnam devra poursuivre une gestion proactive et flexible de la politique monétaire afin de stabiliser la valeur de la monnaie, les taux d’intérêt et les taux de change, tout en favorisant la réduction des coûts des crédits destinés à la production et aux secteurs prioritaires.

Il a également demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce de garantir un approvisionnement continu en produits essentiels, notamment en carburants et en électricité, de promouvoir les exportations, de diversifier les marchés et de tirer pleinement parti des accords de libre-échange.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Enfin, le chef du gouvernement a demandé aux ministères et aux localités de poursuivre la mise en œuvre des tâches prioritaires au cours des derniers mois de 2026, en mettant l’accent sur les sciences et les technologies, l’éducation, la santé, le tourisme, la protection sociale et les infrastructures.

Il a appelé les membres du gouvernement à participer activement à l’élaboration des projets de résolutions de l’Assemblée nationale portant sur la situation socio-économique et le budget de l’État pour 2027, ainsi qu’à poursuivre les efforts pour atteindre les objectifs fixés pour la fin de l’année.

Selon les rapports présentés lors de la réunion, la situation socio-économique au cours des dix premiers mois de 2026 a enregistré des résultats globalement positifs. L’indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 4,57 %, tandis que les recettes budgétaires de l’État ont atteint près de 2,45 millions de milliards de dongs, soit 96,4 % des prévisions annuelles.

Le Fonds monétaire international (FMI) a relevé à 8,4 % sa prévision de croissance pour le Vietnam. Les moteurs de croissance traditionnels ont continué de montrer leur efficacité : le décaissement des investissements publics s’est élevé à 720.500 milliards de dongs, soit 75,4% du plan assigné ; les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint 54,85 milliards de dollars en capital enregistré et 24,08 milliards de dollars en capital décaissé ; tandis que le commerce extérieur a franchi pour la première fois le seuil des 1.000 milliards de dollars, pour s’établir à 1.010,55 milliards de dollars.

Parallèlement, les sciences et les technologies, l’innovation et la transformation numérique s’affirment progressivement comme de nouveaux moteurs de croissance.

VNA/CVN