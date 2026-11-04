Le dirigeant Tô Lâm rend hommage à des membres de longue date du Parti à Hanoï

Le Comité du Parti de Hanoï a organisé, le 4 novembre, une cérémonie pour remettre des insignes de 80, 75 et 70 ans d'adhésion au Parti à 31 membres, en présence du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

>> À l’occasion du 136e anniversaire de Hô Chi Minh, hommage aux vétérans du Parti

>> Le dirigeant Tô Lâm à la cérémonie de remise des insignes d'adhésion au Parti

>> Insignes du Parti pour 80, 65 et 60 ans remis à des vétérans révolutionnaires

Photo : Van Diêp/VNA/CVN

À cette occasion, 28.291 membres du Parti de la capitale ayant au moins 30 années d’adhésion reçoivent un insigne. Parmi eux figurent 29 membres décorés pour 80 années d’adhésion, huit pour 75 années et 45 pour 70 années.

Les 31 vétérans présents ont reçu leurs insignes en personne lors de la cérémonie, tandis que les membres indisponibles pour des raisons de santé ont reçu la distinction à leur domicile.

Le Comité du Parti de Hanoï a organisé, le 4 novembre, une cérémonie pour remettre des insignes de 80, 75 et 70 ans d'adhésion au Parti à 31 membres, en présence du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

À cette occasion, 28.291 membres du Parti de la capitale ayant au moins 30 années d’adhésion reçoivent un insigne. Parmi eux figurent 29 membres décorés pour 80 années d’adhésion, huit pour 75 années et 45 pour 70 années. Les 31 vétérans présents ont reçu leurs insignes en personne lors de la cérémonie, tandis que les membres indisponibles pour des raisons de santé ont reçu la distinction à leur domicile.

S'exprimant à cette occasion, le dirigeant Tô Lâm a exprimé sa profonde gratitude envers ces membres de longue date, qualifiant les insignes reçus de récompense suprême saluant leur dévouement indéfectible aux idéaux du Parti et leurs contributions à l'indépendance nationale et au bonheur du peuple.

Il a souligné que ces insignes représentent non seulement un honneur pour chaque membre et sa famille, mais aussi une fierté commune du Comité du Parti, des autorités et de la population de la capitale.

Concernant Hanoï, le dirigeant Tô Lâm a indiqué que le Parti place de grandes attentes dans la capitale et lui octroie des mécanismes novateurs, ce qui implique une responsabilité accrue et une détermination sans faille de la part de Hanoï.

Photo : Van Diêp/VNA/CVN

Hanoï doit non seulement être un moteur de croissance économique, mais aussi une véritable force motrice dans la construction et la rectification du Parti, la réforme administrative, la préservation et de la diffusion des valeurs culturelles de Thang Long-Hanoï, l'amélioration de la qualité de vie de ses habitants

Chaque fonctionnaire et membre du Parti de la capitale doit être animé par le sens des responsabilités nécessaire pour hisser Hanoï au rang de ville "culturelle, civilisée, moderne et heureuse", a souligné le leader Tô Lâm. Il a souhaité que les anciens membres du Parti continuent, malgré leur âge, à mettre à profit leur expérience et leur prestige pour contribuer à l’édification du Parti et des autorités locales.

Il a également demandé aux autorités municipales d’accorder une attention particulière, matérielle et morale, aux anciens membres et aux personnes méritantes.

Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Trân Duc Thang, a exprimé sa gratitude pour l'attention portée par le Parti, l’État et a affirmé que le Comité du Parti de Hanoï prendrait au sérieux les orientations données par le dirigeant Tô Lâm et les concrétiserait en tâches et mesures précises.

La capitale continuera également à prendre soin des anciens membres et des personnes ayant rendu des services méritants à la nation, tout en encourageant les générations précédentes à transmettre leur expérience aux autres cadres et membres du Parti.

VNA/CVN