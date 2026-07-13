Le PM Lê Minh Hung reçoit l'ambassadrice des États-Unis, Jennifer Wicks

Dans l'après-midi du 13 juillet, au siège du gouvernement, le Premier ministre (PM), Lê Minh Hung, a reçu l'ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks, venue lui rendre une visite de courtoisie à l'occasion du début de son mandat au Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Lê Minh Hung a félicité Jennifer Wicks pour sa nomination et lui a demandé de transmettre ses salutations au président américain Donald Trump ainsi que ses félicitations au gouvernement et au peuple américains à l'occasion du 250e anniversaire de l'Indépendance des États-Unis.

Le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam considère invariablement les États-Unis comme l'un de ses partenaires de premier rang. Il a exprimé son soutien au rôle positif de Washington en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité régionales et mondiales, tout en souhaitant faire franchir une nouvelle étape au partenariat stratégique global dans l'intérêt des deux peuples. À cet effet, il a souhaité que l'ambassadrice et l'ambassade jouent un rôle de passerelle pour intensifier les échanges de délégations de haut niveau et coordonner avec les organismes vietnamiens la mise en œuvre des domaines de coopération. Il a également prôné des échanges francs sur les points de divergence, dans un esprit de respect mutuel, afin que ces divergences n'entravent pas la dynamique globale des relations.

Sur le plan économique, le Premier ministre a souligné la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux de manière harmonieuse, durable et mutuellement bénéfique. Il a appelé à lever rapidement les obstacles afin d'achever les négociations sur un accord sur le commerce réciproque, juste et équilibré, créant ainsi un cadre stable pour les investissements. Le Vietnam poursuit activement ses réformes administratives et législatives afin de garantir un climat transparent et plus favorable aux entreprises américaines, tout en restant à l'écoute des préoccupations légitimes.

Concernant la défense et la sécurité, Lê Minh Hung a proposé de renforcer la coopération dans l'application de la loi, l’aide humanitaire, la cybersécurité et la lutte contre la criminalité transnationale. Remerciant les États-Unis pour leur aide dans le traitement des conséquences de la guerre, il a sollicité la poursuite du soutien au déminage, à la décontamination de la dioxine et à l'identification des restes des martyrs grâce au partage de technologies d'analyse ADN, tout en réaffirmant l'engagement du Vietnam dans la recherche des militaires américains portés disparus pendant la guerre.

Pour sa part, l'ambassadrice Jennifer Wicks a transmis aux hauts dirigeants vietnamiens le message du président Donald Trump et du secrétaire d'État Marco Rubio, selon lequel les États-Unis sont fiers d'être un partenaire du Vietnam, ainsi que leurs remerciements pour les félicitations adressées à l'occasion du 250e anniversaire de l'Indépendance des États-Unis.

La diplomate a souligné que l'économie et le commerce demeurent la priorité de son mandat et a exprimé le souhait d'aboutir rapidement à un accord commercial de haut niveau, réciproque, équitable et équilibré. Saluant les efforts du Vietnam pour améliorer son climat d'investissement, elle s'est engagée à collaborer étroitement afin de promouvoir des projets concrets et de régler de manière constructive les questions en suspens.

L'ambassadrice a également souligné le fort potentiel de coopération dans la sécurité maritime et face aux défis transnationaux en matière de sécurité. Elle s'est engagée à poursuivre la coopération dans le traitement des conséquences de la guerre, qu'elle a qualifiée de fondement humanitaire essentiel des relations entre les deux pays. Elle s'est également engagée à promouvoir la coopération bilatérale sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Saluant le rôle du Vietnam, elle a souhaité une étroite coordination entre les deux parties dans le cadre du Conseil de la paix pour Gaza.

VNA/CVN