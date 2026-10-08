Des dirigeants vietnamiens félicitent le Premier ministre indien Narendra Modi

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et le Premier ministre Lê Minh Hung ont félicité le Premier ministre indien Narendra Modi pour ses 25 années de responsabilités gouvernementales.

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Photo : VNA/CVN

À l’occasion du 25e anniversaire de l’exercice de fonctions à la tête des gouvernements central et de l’État du Gujarat par le Premier ministre indien Narendra Modi, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, Tô Lâm, et le Premier ministre Lê Minh Hung lui ont adressé, le 8 octobre 2026, des lettres de félicitations.

VNA/CVN