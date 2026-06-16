Le Premier ministre à Kazan pour le Sommet commémoratif ASEAN - Russie

À 15 heures (heure locale) le 16 juin, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et une délégation de haut niveau sont arrivés à l’aéroport international Gabdoulla Toukaï de Kazan, capitale de la République du Tatarstan (Fédération de Russie), pour participer au Sommet commémoratif ASEAN - Russie pour célébrer le 35ᵉ anniversaire des relations entre les deux parties, à l’invitation du président russe Vladimir Poutine.

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Il s’agit du premier déplacement du chef du gouvernement vietnamien en Russie depuis sa prise de fonctions. Cette visite illustre l’importance que le Vietnam accorde au partenariat stratégique ASEAN - Russie et met en avant son rôle de passerelle entre l’organisation régionale et Moscou.

Photo : VNA/CVN

Le partenariat de dialogue entre l’ASEAN et la Russie a été établi en 1991 avant d’être élevé au rang de partenariat stratégique en 2018. Le sommet à Kazan vise à renforcer cette relation, à renouveler les moteurs de la coopération et à définir les grandes orientations de la collaboration future dans les domaines politique et sécuritaire, économique comme socioculturel.

Cette rencontre traduit également l’engagement politique au plus haut niveau des deux parties. Elle souligne l’importance accordée par la Russie au rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale de l’Asie-Pacifique, tout comme l’intérêt de l’ASEAN pour la place de la Russie sur la scène régionale et internationale. Le sommet entend aussi démontrer que le dialogue et la coopération demeurent les meilleurs moyens de promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et le développement.

Considéré comme le pont reliant la Russie et l’ASEAN, le Vietnam a constamment soutenu le renforcement des relations entre Moscou et l’organisation régionale, en proposant de nombreuses initiatives et en encourageant une participation accrue de la Russie aux mécanismes de coopération de l’ASEAN.

À Kazan, le Vietnam entend promouvoir une approche pragmatique, équilibrée et orientée vers des résultats concrets dans la coopération ASEAN - Russie. Les priorités portent notamment sur le commerce, les sciences et les technologies, la transformation numérique, la sécurité non traditionnelle, l’éducation, la formation, le tourisme, les échanges entre les peuples et, en particulier, l’énergie. Hanoï souhaite également contribuer à élargir les perspectives de coopération entre l’ASEAN et l’espace eurasiatique.

En marge du sommet, le Premier ministre Lê Minh Hung devrait s’entretenir avec le président russe Vladimir Poutine et rencontrer le dirigeant de la République du Tatarstan, Roustam Minnikhanov. Ces échanges permettront de réaffirmer la volonté du nouveau gouvernement vietnamien de développer les relations avec la Russie et d’examiner les principales orientations ainsi que les mesures destinées à mettre en œuvre efficacement les accords conclus au plus haut niveau.

VNA/CVN