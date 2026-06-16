Le Vietnam soutient la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU

La réforme du Conseil de sécurité des Nations unies s’impose aujourd’hui comme une nécessité afin d’accroître la crédibilité, la légitimité et l’efficacité de cet organe principalement chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

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C'est ce qu'a déclaré Nguyên Hai Luu, ministre-conseiller et chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, lors de la sixième séance plénière du processus de négociations intergouvernementales (IGN) consacrée à la réforme du Conseil de sécurité, tenue le 15 juin au siège des Nations unies à New York.

Photo : VNA/CVN

Le diplomate vietnamien a réaffirmé le soutien du Vietnam à l’élargissement à la fois des catégories de membres permanents et non permanents, tout en garantissant une représentation géographique équitable, notamment grâce à une participation accrue des pays africains et de la région Asie-Pacifique, qui demeurent sous-représentés dans la composition actuelle du Conseil.

Le Vietnam a également souligné la nécessité d’approfondir les discussions sur les questions ayant déjà fait l’objet d’un large consensus, en particulier la réforme des méthodes de travail du Conseil de sécurité afin d’améliorer sa transparence, sa responsabilité et son efficacité. S’appuyer sur les points de convergence permettrait de réduire les divergences, de renforcer la compréhension mutuelle et de créer les bases d’avancées substantielles dans le processus de réforme.

Le Vietnam a réitéré son engagement à participer au processus IGN de manière constructive, coopérative et responsable, tout en se déclarant prêt à travailler étroitement avec les États membres et les coprésidents afin de faire progresser une réforme significative du Conseil de sécurité au service des intérêts communs de la communauté internationale.

Coprésidée par les représentants permanents des Pays-Bas et du Koweït auprès des Nations unies, la réunion a porté sur l’examen d’un document de synthèse préparé par les coprésidents, regroupant les points de vue des États membres dans le cadre du processus IGN, y compris les domaines de convergence et les divergences persistantes concernant la réforme du Conseil de sécurité.

Lors de cette réunion, de nombreux pays et groupes de pays ont souligné la nécessité de réformer le Conseil de sécurité afin d’améliorer sa représentativité, sa légitimité et son efficacité opérationnelle face à des défis de plus en plus complexes en matière de paix et de sécurité internationales.

Les discussions ont porté sur les différents modèles de réforme, l’élargissement de la composition du Conseil, la représentation régionale, le droit de veto, les méthodes de travail du Conseil ainsi que les moyens de faire progresser le processus de négociation dans la période à venir.

VNA/CVN