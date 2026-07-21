L'automatisation, moteur de l'ère numérique au Vietnam

La 8ᵉ Conférence internationale sur le contrôle et l'automatisation (VCCA 2026) s'est ouverte à Quy Nhon. Cet événement majeur met en lumière les opportunités offertes par l'IA et l'IoT pour stimuler l'innovation et former les ressources humaines stratégiques du pays.

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Photo : Tùng Lâm/CVN

Lors de la 8e Conférence et Exposition internationale sur le contrôle et l'automatisation (VCCA 2026), qui s'est ouverte récemment à l'Université de Quy Nhon, le Docteur Nguyên Quân, président de l'Association vietnamienne de l'automatisation, a déclaré que les domaines technologiques, et notamment l'automatisation, bénéficient d'une formidable opportunité à l'aube de l'ère numérique au Vietnam.

"Les acteurs du secteur de l'automatisation doivent pleinement comprendre leur rôle et leur responsabilité dans le développement scientifique et technologique du pays. L'automatisation est présente dans tous les secteurs d'activité, toutes les usines, les services publics et les technologies de gestion administrative, tous appliquant des technologies de contrôle et d'automatisation, en particulier avec l'intelligence artificielle et l'Internet des objets (IoT)", a-t-il affirmé.

Il a également souligné que la province de Gia Lai constitue un pôle d'attraction pour les scientifiques nationaux et internationaux de premier plan, et que les nouvelles limites administratives, qui "rapprochent le plateau de la mer", offrent des perspectives prometteuses pour le développement scientifique et technologique.

Pham Anh Tuân, président du Comité populaire provincial de Gia Lai, a déclaré que cette localité entrait dans une nouvelle phase de développement. Des événements comme VCCA 2026 sont l'occasion de renforcer les liens, de tirer des enseignements des expériences passées, d'élargir la coopération et d'accéder aux dernières avancées scientifiques et technologiques au service du développement local.

Lors de cet événement, le Professeur Lê Quân, vice-ministre de l'Éducation et de la Formation, a souligné l'importance de VCCA 2026 pour la promotion des discussions sur les tendances technologiques, les applications, la recherche et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Selon lui, il s'agit d'un forum essentiel contribuant à la mise en œuvre des résolutions relatives au développement des sciences, des technologies, de l'innovation, de l'éducation et de la formation. Les activités de l'Association vietnamienne de l'automatisation et d'autres organisations du secteur de l'ingénierie et des technologies produiront de nombreux résultats concrets, contribuant au développement du système éducatif, notamment de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, et à l'amélioration de la qualité de la formation des ressources humaines dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM), afin de répondre aux exigences du développement socio-économique.

Outre les conférences scientifiques, VCCA 2026 accueille également le salon des technologies d'automatisation AT Expo, réunissant de nombreux stands présentant des solutions innovantes en matière de contrôle, d'automatisation, de robotique, d'intelligence artificielle (IA), d'objets connectés (IoT) et de nombreux équipements industriels modernes. Les organisateurs espèrent que l'exposition ait été un pont entre les entreprises et les universités, les instituts de recherche et les partenaires internationaux, contribuant ainsi à promouvoir la coopération en matière de recherche, le transfert de technologie et le développement du marché.

Tâm An/CVN