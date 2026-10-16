Le PM Lê Minh Hung soutient l’expansion des investissements de Petronas au Vietnam

Le Premier ministre (PM) Lê Minh Hung a affirmé que le gouvernement vietnamien soutenait Petronas dans ses projets d’élargissement de ses investissements et de conclusion de nouveaux contrats pétroliers et gaziers au Vietnam, dans le respect du droit vietnamien et du droit international, sur la base de l’efficacité des investissements et d’une conciliation des intérêts de l’État, des entreprises et des investisseurs.

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Photo : VNA/CVN

Le 16 octobre, à Hanoï, le Premier ministre Lê Minh Hung a reçu Tengku Muhammad Taufik, président et directeur général du groupe pétrolier national malaisien Petronas, en visite de travail au Vietnam.

Se félicitant de cette visite, le chef du gouvernement vietnamien a salué les efforts et les contributions de Petronas dans les activités de prospection, d’exploration et d’exploitation pétrolières et gazières au Vietnam et en Malaisie. Il a hautement apprécié les relations de coopération étroites et durables que Petronas et le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) entretiennent depuis plus de 30 ans.

Grâce à leurs efforts conjoints, les deux groupes ont contribué à répondre aux priorités du Vietnam et de la région asiatique en matière de sécurité énergétique, de développement durable et de croissance économique. Ils sont devenus des partenaires de confiance, incarnant une coopération stratégique, durable et efficace, au bénéfice des deux parties.

Concernant le projet d’exploitation pétrolière et gazière du bloc PM3-CAA, situé dans la zone de chevauchement entre le Vietnam et la Malaisie, le Premier ministre a souligné l’importance du maintien de la stabilité des opérations. Avec une production cumulée de 250 millions de barils de pétrole et de 43 milliards de mètres cubes de gaz, pour un chiffre d’affaires total de plus de 25 milliards de dollars, ce projet joue un rôle important dans la sécurité énergétique et alimentaire ainsi que dans le développement économique de la région du Sud-Ouest du Vietnam.

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Le Premier ministre a indiqué que le Vietnam poursuivait la révision et le perfectionnement de ses réglementations dans les domaines du pétrole et du gaz, de l’électricité, de l’investissement et du foncier. Le pays procède également à l’ajustement du Plan directeur national de développement de l’électricité VIII et accélère la simplification des procédures administratives afin de faciliter la mise en œuvre des projets électriques et énergétiques et de répondre aux besoins croissants en électricité liés à la croissance économique.

Saluant le rôle de coordination de Petronas et la participation active de PTSC, filiale de Petrovietnam, au projet de réseau électrique interconnecté Vietnam-Malaisie-Singapour (VMS), le chef du gouvernement a réaffirmé le soutien du Vietnam à ce projet, qui constitue un symbole de la coopération régionale en matière d’interconnexion énergétique et contribue à concrétiser la Vision du réseau électrique de l’ASEAN.

Alliance stratégique

Le Premier ministre a également salué la signature récente, par Petronas et Petrovietnam, d’un Accord d’alliance stratégique (SAA), qui fait évoluer leur coopération, jusqu’alors menée projet par projet, vers une alliance stratégique couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique. Cet accord contribue à concrétiser le Partenariat stratégique intégral Vietnam - Malaisie. Il a appelé les deux groupes à mettre rapidement en place leur mécanisme de coordination conjoint et à traduire cet accord en programmes et projets de coopération concrets et efficaces.

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Le gouvernement vietnamien continuera de créer des conditions favorables à la mise en œuvre des projets, conformément aux plans de développement et à la législation vietnamienne. Il demandera également aux ministères et organismes compétents de soutenir les entreprises et les investisseurs et de contribuer à résoudre les difficultés et les obstacles rencontrés dans la réalisation des projets.

Pour sa part, Tengku Muhammad Taufik a remercié le Premier ministre pour son accueil et son soutien aux activités et aux projets de Petronas au Vietnam. Faisant état des résultats positifs et des perspectives prometteuses de la coopération avec les ministères et organismes vietnamiens ainsi qu’avec Petrovietnam, il a exprimé la volonté du groupe d’approfondir ses relations avec le Vietnam et de renforcer sa coopération avec Petrovietnam et les autres partenaires vietnamiens.

Petronas souhaite notamment développer la fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL) au Vietnam sur la base de contrats à long terme et coopérer avec Petrovietnam et les entreprises vietnamiennes au développement des infrastructures nécessaires. Le groupe entend également élargir sa coopération aux nouveaux domaines énergétiques, notamment l’énergie éolienne, l’hydrogène, le captage et le stockage du carbone, ainsi qu’au transfert de technologies.

Ces initiatives visent à contribuer à la sécurité énergétique, à un approvisionnement en énergie à des coûts raisonnables et à la réalisation des objectifs de croissance économique des deux pays, conformément aux orientations définies par les deux Premiers ministres et aux priorités communes des deux gouvernements. Petronas souhaite également poursuivre sa coopération avec les partenaires vietnamiens dans la mise en œuvre de l’Accord d’alliance stratégique et du projet de réseau électrique interconnecté Vietnam - Malaisie - Singapour.

VNA/CVN