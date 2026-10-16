Le Vietnam appelle à appliquer l’accord sur Gaza et à promouvoir une paix globale au Moyen-Orient

Le 15 octobre, le Conseil de sécurité des Nations unies a tenu, à son siège à New York, un débat public sur "La situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne", sous la présidence du ministre grec des Affaires étrangères, Giorgos Gerapetritis, représentant la Grèce, qui assure la présidence tournante du Conseil en octobre 2026.

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Photo : VNA/CVN

La séance a réuni Ramiz Alakbarov, coordinateur spécial adjoint par intérim des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient ainsi que des représentants de près de 70 États membres de l’ONU.

Intervenant lors de la séance, l’ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation au Moyen-Orient, notamment à l’interconnexion croissante des crises dans la région. Il a évoqué la Campagne des "500 jours et nuits" ainsi que les opérations de recherche, de récupération et d’inhumation des restes de 731 soldats vietnamiens tombés au combat à Hô Chi Minh-Ville. Ces exemples illustrent que la guerre ne prend pas fin avec le silence des armes : elle laisse des blessures qui se transmettent de génération en génération et rend les processus de réconciliation, de guérison et de reconstruction de la confiance longs et difficiles.

Le représentant vietnamien a souligné que cette réalité, loin de concerner uniquement l’histoire du Vietnam, se manifeste également au Moyen-Orient. Dans cet esprit, il a appelé toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue, à intensifier les efforts diplomatiques et de médiation, et à respecter pleinement les engagements pris dans le cadre du Plan global visant à mettre fin au conflit dans la bande de Gaza.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Il a également insisté sur la nécessité de garantir les droits et les aspirations légitimes du peuple palestinien dans le processus de stabilisation et de reconstruction de Gaza, de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale des États, et d’assurer la sécurité et la sûreté de la navigation maritime, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. Il a appelé au respect du droit international humanitaire, à la protection des civils, du personnel humanitaire et des infrastructures civiles, ainsi qu’à l’acheminement sans entrave de l’aide humanitaire.

À cette occasion, l’ambassadeur Dô Hùng Viêt a réaffirmé la position constante du Vietnam en faveur du droit à l’autodétermination du peuple palestinien, de l’admission de la Palestine comme membre à part entière des Nations unies et de la solution à deux États. Celle-ci prévoit un État palestinien indépendant et souverain, fondé sur les frontières d’avant 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, vivant en paix aux côtés d’Israël.

VNA/CVN