Le PM et le président de l’AN rencontrent les députées de la XVIe législature

À l’occasion du 96 e anniversaire de l’Union des femmes du Vietnam et de la Journée des femmes vietnamiennes (20 octobre), le Premier ministre (PM), Lê Minh Hung, et le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, ont rencontré, le 19 octobre à Hanoï, des députées et des femmes cadres de l’AN, saluant leurs contributions au développement national et appelant à renforcer leur rôle dans les travaux parlementaires et la promotion de l’égalité des sexes.

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Photos : VNA/CVN

Le Premier ministre Lê Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân ont rencontré, le 19 octobre à Hanoï, les députées de la 16e législature et les cadres féminins du Bureau de l’AN, à l’occasion du 96e anniversaire de l’Union des femmes du Vietnam et de la Journée des femmes vietnamiennes (le 20 octobre).

Au nom du gouvernement et de la permanence de l’AN, le plus haut législateur leur a adressé ses vœux les plus chaleureux, transmettant également les salutations du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm. Il a souligné les contributions majeures des femmes à l’histoire nationale et au développement de l’AN. La XVIe législature compte 150 députées, soit environ 30 % de ses membres, illustrant l’engagement du Vietnam en faveur de l’égalité des sexes et de la promotion des femmes.

Saluant les contributions des députées et des cadres féminins du Bureau de l’AN, il les a appelées à renforcer leur responsabilité et leurs compétences, notamment dans l’examen des projets de loi relatifs à la protection sociale, à l’éducation, à la santé, à l’emploi et aux droits des femmes et des enfants.

Photo : VNA/CVN

Il les a également encouragées à rester proches des électeurs, à relayer leurs préoccupations, en particulier ceux des régions reculées, frontalières, insulaires et peuplées de minorités ethniques, et à faire preuve d’innovation et d’initiative pour contribuer au développement rapide et durable du pays.

Il a également rappelé la nécessité de mettre en œuvre les dix orientations et missions définies par le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, pour le mouvement des femmes vietnamiennes pour la période 2025-2035, avec une vision à l’horizon 2045. Le gouvernement et la permanence de l’AN continueront de soutenir le travail des femmes.

Les députées ont affirmé leur volonté d’améliorer leurs compétences, de renouveler leur approche et de renforcer leur participation aux travaux parlementaires. Elles se sont engagées à rester à l’écoute de la population et à promouvoir des politiques concrètes en faveur des femmes, des filles, de l’égalité et du progrès social.

VNA/CVN