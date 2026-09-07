Trân Thanh Mân rencontre le président du Parti du pouvoir du peuple

Lors de leur rencontre à Séoul, le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Man et le président du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Jang Dong Hyeok, ont affirmé leur volonté de renforcer les relations entre les deux partis et de promouvoir davantage le partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, a rencontré, le 7 septembre à Séoul, le président du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Jang Dong Hyeok.

Ce dernier a affirmé que le PPP attachait toujours une grande importance aux relations avec le Parti communiste du Vietnam et souhaitait continuer à développer les bonnes relations entre les deux partis, sur la base de l’Accord de coopération signé en octobre 2014.

Il a souhaité que les deux parties maintiennent régulièrement les échanges et les contacts de haut niveau, intensifient le partage d’expériences et favorisent la mise en œuvre efficace et substantielle des accords et conventions conclus entre les gouvernements des deux pays.

De son côté, Trân Thanh Mân s’est félicité des avancées fortes, substantielles et efficaces enregistrées dans les relations Vietnam - République de Corée après plus de 30 ans de l'établissement des relations diplomatiques. Il a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens considéraient toujours la République de Corée comme l’un des principaux partenaires stratégiques de leur politique étrangère et souhaitaient œuvrer avec Séoul à un développement toujours plus substantiel, efficace, durable et à long terme des relations bilatérales dans tous les domaines.

Jang Dong Hyeok a estimé que la présence de centaines de milliers de Vietnamiens et de Sud-Coréens vivant, étudiant et travaillant dans les deux pays témoignait de liens particulièrement étroits et indissociables entre le Vietnam et la République de Corée. Il a souligné que le Vietnam constituait un partenaire de premier plan de la République de Corée dans de nombreux domaines, notamment la politique, la sécurité, le commerce, l’investissement et les échanges entre les peuples.

Le PPP s’emploiera à créer des conditions favorables au renforcement des relations bilatérales, notamment à travers l’élargissement des échanges commerciaux et populaires. Jang Dong Hyeok a également exprimé son soutien à la candidature du Vietnam pour accueillir la XIVe Assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP) en 2028.

Partageant ces orientations, Trân Thanh Mân a proposé de continuer à encourager les gouvernements des deux pays à renforcer une coopération économique, commerciale et d’investissement équilibrée, durable, efficace et mutuellement bénéfique, avec l’objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 150 milliards de dollars d’ici 2030.

Il a appelé les entreprises sud-coréennes à accroître leurs investissements au Vietnam, tant en termes d’envergure que de qualité, et à intensifier les échanges entre les peuples, culturels, éducatifs, sportifs et touristiques, ainsi que la coopération entre collectivités locales, organisations et entreprises des deux pays.

À cette occasion, Trân Thanh Mân a remercié le PPP et son président et les a appelés à continuer de soutenir et de faciliter la vie de la communauté vietnamienne en République de Corée, notamment des quelque 100.000 familles multiculturelles vietnamiennes et sud-coréennes, et à protéger ses droits et intérêts légitimes. Il a affirmé que l’AN du Vietnam continuerait, pour sa part, à soutenir et à faciliter les activités de la communauté sud-coréenne au Vietnam.

VNA/CVN