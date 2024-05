Inondations au Kenya : "plus de 90% des écoles" ont rouvert, selon le gouvernement

"Plus de 90% des écoles" ont rouvert lundi 13 mai au Kenya, avec deux semaines de retard en raison des inondations qui ont frappé ce pays d'Afrique de l'Est, a annoncé la porte-parole adjoint du gouvernement.

>> Pluies au Kenya : plusieurs quartiers de la capitale sous les eaux

>> Kenya : la réouverture des écoles retardées en raison des inondations

>> Le Kenya et la Tanzanie, frappés par des inondations, en alerte à l'approche d'un cyclone

>> Des dizaines de cas de choléra au Kenya, frappé par des inondations

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le Kenya connaît depuis plusieurs semaines des pluies intenses, qui ont fait au moins 277 morts et endommagé de nombreuses habitations et infrastructures, dont certains des plus de 45.500 établissements d'enseignement primaire et secondaire (public et privé confondus). Des écoles accueillent également des déplacés ayant fui la montée des eaux.

"Plus de 90% des écoles ont été rouvertes et certains élèves dont les écoles ont été sérieusement touchées ont été transférés dans des établissements voisins", a déclaré la porte-parole adjointe du gouvernement, Mwanaisha Chidzuga.

Mme Chidzuga n'était pas en mesure de dire le nombre exact d'établissements restés fermés.

Environ "2.000 écoles ont été touchées" à divers degrés par les inondations, a-t-elle indiqué, précisant que dans le cas des écoles qui n'ont pu rouvrir, "ça ne veut pas dire que l'apprentissage s'arrête, les enseignants trouvent des mesures alternatives".

La rentrée scolaire, initialement prévue le 29 avril après trois semaines de vacances, avait été reportée à deux reprises face aux dégâts causés dans certaines écoles et sur de nombreuses routes, empêchant les élèves de se rendre en classe en tout sécurité.

Un total de 277 personnes ont péri et 75 sont portées disparues dans le pays depuis le début en mars de la saison des pluies, aux conséquences particulièrement meurtrières cette année en raison d'un épisode du phénomène climatique El Niño, selon un bilan officiel publié lundi par le ministère de l'Intérieur.

Plus de 290.000 ont également été déplacées et 53 cas de choléra ont également recensés, a-t-il précisé.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Si une accalmie a été observée ces derniers jours, le ministère a mis en garde lundi 13 mai contre le risque persistant d'inondations, de glissements de terrains et de coulées de boue dans certaines régions.

Les lacs Victoria - le plus grand d'Afrique - et Baringo devrait continuer de déborder et les inondations se poursuivre dans les régions qu'ils baignent.

Le débordement d'une série de barrages hydro-électriques (Masinga, Kamburu, Gitaru, Kindaruma, Kiambere), appelés barrages de Seven Forks, risque également d'aggraver les inondations dans les comtés de Garissa, de Tana River et Lamu situés en aval, a-t-il également souligné.

L'ensemble de l'Afrique de l'Est est frappée par des pluies particulièrement intenses.

Plus de 500 personnes ont péri dans sept pays (Kenya, Tanzanie, Burundi, Rwanda, Ouganda, Ethiopie, Somalie) en raison de ces intempéries, selon des données gouvernementales et de l'agence humanitaire de l'ONU (Ocha) compilées par l'AFP.

AFP/VNA/CVN