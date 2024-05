Le Japon introduit un système de réservation en ligne pour accéder au mont Fuji

Les autorités japonaises vont mettre en place un système de réservation en ligne pour accéder au sentier le plus populaire du célèbre mont Fuji dans le but de lutter contre la surfréquentation.

Les sentiers parcourant le plus haut sommet du Japon sont de plus en plus fréquentés durant la saison estivale, faisant craindre des conséquences néfastes sur l'environnement.

Afin de désencombrer le sentier Yoshida, l'itinéraire le plus emprunté par les randonneurs, le département de Yamanashi (Est) prévoit de plafonner le nombre d'entrées quotidiennes sur le mont Fuji à 4.000 personnes, qui devront s'acquitter d'un droit d'entrée.

Un système de réservation en ligne sera également mis en place. Il permettra aux randonneurs de "planifier à l'avance" leur sortie, a expliqué Katsuhiro Iwama, un responsable du gouvernement local de Yamanashi. Les réservations en ligne ouvriront le 20 mai pour la saison de juillet à septembre.

Toutefois, au moins 1.000 entrées pourront être achetées chaque jour sur place. Le mont Fuji est recouvert de neige la majeure partie de l'année, mais durant l'été plus de 220.000 visiteurs se lancent à l'assaut de cette montagne, dont le sommet culmine à 3.776 m.

