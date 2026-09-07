Trân Thanh Mân rencontre le président du Parti démocrate de Corée

Le 7 septembre, dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, a rencontré à Séoul le président du Parti démocrate de Corée, Kim Min Seok.

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Photo : VNA/CVN

Souhaitant la bienvenue à Trân Thanh Mân et à la délégation de haut niveau du Vietnam, Kim Min Seok a remercié le Vietnam pour l’accueil chaleureux réservé au président sud-coréen Lee Jae Myung lors de sa visite au Vietnam en avril 2026.Évoquant avec une profonde impression la visite de Tô Lâm, secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, en République de Corée en août 2025, Kim Min Seok a estimé que les relations Vietnam - République de Corée connaissaient leur meilleure période de développement et que les deux pays étaient désormais comme les membres d’une même famille. Il a réaffirmé sa détermination à œuvrer sans relâche à la mise en œuvre des accords conclus entre les deux pays lors des visites de haut niveau.

Félicitant Kim Min Seok pour son élection à la présidence du Parti démocrate (PD), Trân Thanh Mân s’est dit convaincu que le PD continuerait à se développer, contribuant ainsi au développement de la République de Corée ainsi qu’au rayonnement et au prestige du pays sur la scène internationale.

Le président de l’Assemblée nationale a salué le maintien de relations d’amitié et de coopération étroites entre le PCV et le PD. Il a proposé de poursuivre la mise en œuvre efficace de l’Accord de coopération signé entre les deux partis en 2019, de consolider la confiance politique et de renforcer la compréhension mutuelle à travers le maintien des échanges de délégations et des contacts de haut niveau, ainsi qu’entre les organes et organisations relevant des deux partis.Il a également suggéré d’étudier la mise en place d’un mécanisme d’échanges réguliers permettant de partager des informations sur la situation politique et socio-économique de chaque pays, ainsi que les expériences en matière d’élaboration et de mise en œuvre des orientations et politiques.

Pour sa part, Kim Min Seok a affirmé que le PD et l’Assemblée nationale de la République de Corée accordaient une grande importance aux relations avec le Vietnam et étaient prêts à accompagner et à soutenir le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement socio-économique. Il a exprimé son souhait que les relations entre les deux partis continuent de s’élargir et de se renforcer, notamment à travers des échanges de délégations à tous les niveaux, y compris entre jeunes dirigeants, contribuant ainsi à approfondir le partenariat stratégique global Vietnam-République de Corée.

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a proposé au PD de continuer à soutenir et à coordonner avec le gouvernement sud-coréen afin de promouvoir des relations économiques et commerciales équilibrées et durables entre les deux pays, avec pour objectif d’atteindre 100 milliards de dollars d’échanges commerciaux cette année et 150 milliards de dollars d’ici 2030.

Il a également appelé à encourager les entreprises sud-coréennes à poursuivre et à élargir leurs investissements au Vietnam, notamment dans les secteurs prioritaires tels que les infrastructures, les villes intelligentes, l’industrie des semi-conducteurs, les grands centres de données dédiés à l’intelligence artificielle (IA), le nucléaire et les ports intelligents.Le président de l’AN a par ailleurs souhaité que la République de Corée continue de soutenir la candidature du Vietnam à l’accueil de la 14e Assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP) prévue en 2028.

À l’issue de la rencontre, les deux parties ont convenu de renforcer davantage la coopération par tous les canaux, notamment entre les deux partis, les organes législatifs et les gouvernements, ainsi que les échanges populaires et la coopération entre collectivités locales.

Ces efforts contribueront à consolider la confiance politique, à renforcer la compréhension mutuelle et à approfondir l’amitié entre les deux peuples. Trân Thanh Mân a demandé au PD de continuer à accorder une attention particulière et à soutenir les droits et intérêts légitimes et légaux de la communauté vietnamienne en République de Corée, notamment des femmes vietnamiennes mariées à des Sud-Coréens et des familles multiculturelles vietnamiennes et sud-coréennes, afin de favoriser leur bonne intégration, leur stabilité et leur contribution positive à la société sud-coréenne.

VNA/CVN